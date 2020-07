Tres claves para no procastinar, según, Margaret Atwood

Consejos para no procastinar (Foto: Pexels)

La escritora del libro El cuento de la criada, Margaret Atwood, nos revela sus tres consejos para no procastinar,. Pero... ¿Qué es procastinar?, es no aplazar alguna obligación o trabajo. Dejar para el último actividades que son importantes para nuestro desarrollo y por alguna razón no las hacemos.

(Queda pendiente una reseña sobre esta gran novela).

A la escritora Atwood le costó tres años terminar su gran obra El cuento de la criada, ella misma se define como una especialista en aplazar o posponer tareas. De acuerdo con especialistas, cuando posponemos trabajos no es porque seamos flojos, sino para evitar situaciones que nos generan malestar emocional. Por eso, dejamos para después aquellas actividades que nos generan confusión, ansiedad o aburrimiento.

Lee: Nahui Olin: rebeldía, transgresión y pasión

Cómo dejar de procastinar

Sin embargo, tantos años de hacer home office le han dejado a la escritora Atwood algunas experiencias que se resumen en tres claves:

1. Sé amable contigo mismo

Cuando no hacemos lo que debemos hacer o nos tardamos en ello, nos la pasamos lamentándonos. Según el psicólogo Adam M. Grant, quien entrevista a Atwood, que se puede escuchar en Spotify del 15 al 20 por ciento de las personas adultas son procastinadoras crónicas, el resto también posterga sus obligaciones. Para cambia esto, debemos de ser amables con nosotros mismos.

2. No juzgar nuestro trabajo

Algo que detiene nuestro avance es que queremos ser perfectos en lo que estamos haciendo Para evitarlo, Atwood sugiere que seamos críticos con nuestro trabajo ya que lo hayamos terminado.

"Avanza, di algo. Es posible que no sea lo correcto, pero después puedes desecharlo y nadie se va a enterar de esa estupidez que has escrito", dice la escritora.

Las dudas que surgen ante nuestro tarea, también las vivió Atwood mientras escribía su novela, ella creía que el argumento era demasiado loco y trató de escribir una novela más normal en su lugar.

3. Sobreponer el "Yo del deber" sobre el "Yo del querer"

Lee: La pulsión de vida o muerte ante la pandemia covid-19

Algo que le ha funcionado a Atwood es llevar a cabo el desdoblamiento de personalidad. Usa su nombre real, Margaret, y el diminutivo con el que creció, Peggy.

¬†"Margaret se encarga de escribir y la otra (Peggy) hace todo lo demás", señala la escritora.

El psicólogo Grant señala en su podcast que todos tenemos un "Yo" dominando por las emociones (el del "querer") y un "Yo" que se encarga de hacer lo correcto (el del "deber"). Cuando debemos hacer tareas que nos causan flojera, debemos sacar el "Yo del deber".

Para que el "Yo del deber" esté presente, debemos planificar y organizar nuestro tiempo con antelación.

Algo que es de gran importancia es evitar distracciones o fijar alarmas para recordar a nuestro cerebro que es hora de ponerse a trabajar. Un consejo que da Grant es establecer 15 minutos diarios para la actividad que tenemos pendientes.

Lee: Adiós a la pena, hablemos de dinero

Por lo regular hacemos listas sobre nuestros pendientes, Grant recomienda que también hagamos una de las cosas que nos distraen para que evitemos hacerlas cuando debemos terminar con un trabajo.

También otra técnica sugerida para hacer tareas que te causan mucha angustia, como una tesis, es aplicar la técnica del "Pomodoro", donde pones tu alarma por 25 minutos, trabajas a toda intensidad; descansas cinco minutos y al cumplir cuatro ciclos, puedes descansar media hora.

Tú intentando concentrarte en medio del caos mundial: ??????



Si te está costando trabajo acabar tus pendientes, quizá esta sencilla técnica pueda ayudarte: pic.twitter.com/9mCm24m26E — pictoline (@pictoline) July 6, 2020

(Diana Juárez)

Con información de El País