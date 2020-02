Tras caso Fátima: recomendaciones evitar feminicidios y secuestros de menores

La clave para evitar un secuestro en menores es la educación y la responsabilidad de las instituciones. Ante el feminicidio de la menor Fátima, de siete años de edad, el titular de la Autoridad Educativa, Luis Humberto Fernández Fuentes, refirió que las escuelas deben entregar al menor a los adultos acreditados.

El horario de tolerancia para esperar a que los tutores recojan a sus hijos, en la capital del país, será de 20 minutos. En caso de que el tiempo se agote, el director del plantel deberá trasladar al menor a una agencia correspondiente, de acuerdo con la Ley General de Educación y a la Ley General de Niñas, Ñiños y Adolescentes.

¿Qué otros consejos pueden seguir los tutores para que los menores sean víctimas de secuestro?

1. No hablar con desconocidos

La niña o niño debe aprender a no hablar con ningún desconocido, incluso si se muestra amable o intenta ayudarlo. No debe aceptar juguetes, caramelos o cualquier otro regalo de alguien que no conozca.

2. Informar a los padres su ubicación

Los niños siempre deben avisar dónde se encuentran. Por cuestiones de seguridad siempre deben pedir permiso al salir de casa o si quieren salir al parque con un amigo.

3. Establecer acuerdo con la escuela

Revisar que bajo ningún motivo la escuela entregue al pequeño a una persona que no esté acreditada. Tampoco, lo deje solo o sola a fuera de las instalaciones. En el caso de la Ciudad de México, a raíz del feminicidio de Fátima se ha establecido un protocolo para que en todas las escuelas se entregará al menor, al adulto autorizado.

4. Comunicación

Establecer confianza con el niño o niña siempre será clave, para que te notifiquen cuando se encuentren una situación de riesgo.

5. No abrirle a extraños

La confianza en los niños es por naturaleza, por ello pueden abrir la puerta a cualquiera. Lo que debes hacer es decirles que nunca deben abrirle la puerta a extraños o conocidos, cuando tú no hayas dado la orden.

6. Desconfiar de los amigos que los invitan a dar un paseo

La página Etapa Infantil señala que muchos secuestros son perpetrados por conocidos de la familia. Por ello, los madres, padres o tutores deben alertar a los niños para que desconfíen de las personas cercanas que las invitan a algún sitio sin el consentimiento de los padres o visitas de forma inesperada.

7. Contraseña familiar

Crea una contraseña entre tus hijos e hijas, para que se use en casos en que una persona ajena a la familia tenga que recogerlo. Así el pequeño le preguntara la clave y confirmará que es una persona de confianza.

8. Pedir ayuda

Hay que hablar con los pequeños y prepararlos para actuar en un momento de emergencia, es normal que se paralicen. Para ello, debes darle la seguridad de que grite, para que otros puedan ayudarle. Confirma de que conozca su dirección, número telefónico, nombres completos de sus tutores.





En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el feminicidio en niñas ha aumentado, tan solo en el último año se contabilizaron 98 casos, además de los 191 casos clasificados como homicidio doloso de niñas.

(Diana Juárez)

Con información de Forbes y Etapa Infantil