"Todos me miraban y me apuntaban con el dedo por tener covid"

Nos encontramos en una guerra en contra de un enemigo silencioso y mientras intentamos librarla, el mundo cambió y nadie nos avisó, hemos tenido que crear, innovar, ser resilientes, enfrentarnos con la muerte sin tener tiempo de procesarla, de velar, de abrazar, de rendirles tributo sin dar despedida digna a los que han caído en esta batalla.

Como mujeres tuvimos que improvisar entornos laborales, inventar escritorios, ser maestras, empleadas, enfermeras, psicólogas y demás, todo esto, de un día para otro, y si, claro que la carga en la casa sigue siendo más para el sexo femenino; la violencia incrementó en el confinamiento, los abusos sexuales y acosos también, pero además de todo esto con lo que ya vivimos por el simple hecho de ser mujeres, también ahora somos discriminadas por tener o ser sobrevivientes al coronavirus.

Tuve covid-19 hace dos meses y he recibido comentarios culpándome, cuestionando qué hice mal. Mi madre forma parte de esa enorme lista de muertes por esta letal enfermedad, sí, ella murió por el mismo virus, y créanme que ni ella ni yo queríamos esto, ni lo buscamos, ni fuimos irresponsables. No obstante tras un duro duelo de perder lo que más amo en la vida, he tenido que lidiar con comentarios hirientes e ignorantes y no solo yo, existen mujeres que han sido separadas de sus hijos al ser contagiadas , exponiéndose a la violencia continúa de sus ex parejas, agredidas en sus trabajos y tratadas como criminales entre muchas otras cosas.

Discriminación por covid-19

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred), se han recibido del 19 de marzo al 21 de agosto, 422 quejas encabezadas por las denuncias de mujeres que han sido despedidas de sus empleos, muchas más obligadas a laborar cuando son personas de alto riesgo por enfermedades crónicas, otras se han reincorporado después de guardar la obligada cuarenta para no contagiar a nadie y su regreso han encontrado su puesto ya ocupado.

Gráfica de número de atenciones realizadas en CONAPRED.

"Me hicieron sentir culpable por haberme contagiado"

Sandra, administradora de empresas, divorciada, tiene 30 años y dos hijos, trabaja como personal administrativo en un hospital, perdió a su hermana por covid-19 y ella también contrajo el virus, tuvo que separarse de sus pequeños y estar lejos de ellos más de un mes, el infierno no sólo era vivir el duelo por la muerte de su hermana y tener que controlar el miedo a no despertar o que los medicamentos no hicieran efecto y sus pulmones comenzaran a fallar, además tenía que lidiar con el papá de sus hijos quien con poca empatía le exigía dinero para que los niños pudieran estar con él, ya que ella "no estaba gastando en nada" y ya se había quedado con ellos mucho tiempo.

Antes de que enfermaran en su familia, sus hijos ya habían sido discriminados con comentarios como "no juegues con ellos, su mamá trabaja en un hospital".

Mientras Sandra pasaba sus días aislada, recibía mensajes y llamadas de supuestos amigos y familiares que solo la incomodaban.

"Me afecta emocionalmente porque una se siente sola, entre la pérdida de mi hermana, el sentirme mal física y emocionalmente. No estar con mis hijos. Todo fue una bomba de sensaciones revueltas, para mí en una semana se me cayó el mundo la gente habla y dice sin saber , se entiende que son puntos de vista para ayudar pero no estamos para andar escuchando: ´¿Dónde te contagiaste? ¿Cómo te contagiaste?, ¿pues que hiciste?, no te cuidaste´. ¡Ay, sí!, -exclama- seguramente quería infectarme. No sabemos donde adquirimos el virus cada cuerpo es diferente y el sistema inmunológico también, te hacen culpable y te señalan de inconsciente".

"Me contagié en mi periodo menstrual"

Inés, es comunicóloga y administradora, también se contagió de coronavirus y confesó haberse sentido juzgada por otras personas que la hicieron sentir culpable con comentarios similares a los que recibió Sandra, "no te cuidaste", o "ahora si cuídate más, como si antes no lo hubiera hecho"

"Lloré mucho y renegué: ¿por qué a mi? Me cuidé tanto, exageraba en las medidas de sanidad... hasta que entendí que esa no era la pregunta sino: ¿para qué a mí? Tenía miedo de contagiar a mi papá, de no ser la fuerza que siempre he sido para él. No quería ni que se contagiara, ni que bajaran sus defensas por la preocupación, ni que pensara que se iba a quedar solo".

En el caso de Inés además de los síntomas por el virus, como fiebre, dolor de articulaciones, cansancio y gripa tuvo problemas con su ciclo menstrual que hizo más molesto y desesperante el proceso.

"A mí me afectó que el coronavirus se juntó con mi periodo menstrual y de por sí, sufro bastante de cólicos y ahora, me sentía morir. fue terrible. esos días me bajoneé más de la cuenta y ahora estoy con la incertidumbre de qué va a pasar. Mí doctora me lo advirtió, las contagiadas de covid sufren trastornos menstruales. Si me pongo mal, como me puse... ¿lo entenderán en mi trabajo? Por supuesto que no, dirán: "ay pobrecita, no vino a trabajar por cólico menstrual".

Lucha inconsciente contra la muerte

La salud mental también es un tema muy importante, Adriana Ortiz, psicoanalista

miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, explicó que pasa con los sentimientos y mente de una persona con covid.

"Desde que a una persona se le informa que salió positivo en su prueba de covid, comienza a luchar a nivel inconsciente con un sentimiento de muerte, llegando a fantasear tanto con la posibilidad de morir y al mismo tiempo la posibilidad de infectar a los que ama, por lo que se encuentra en un estado altamente vulnerable tanto física como mentalmente".

Hay que tener mucho cuidado y saber bien que vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, recordemos que ser personas empáticas facilita mucho la convivencia, y nos hace sentir mejor en sociedad.

"La gente que no es empática ante aquellos que padecen covid, puede ser debido a un miedo interno que es proyectado: ´el otro puede enfermar, yo n´"; por eso como mecanismo de defensa se rechaza al que se supone lo puede infectar, creyendo que se tiene el control de ello o que se es omnipotente. Por otra parte estamos viviendo en una sociedad altamente narcisista donde lo único que importa son las necesidades propias, nos enseñan a pensar en los demás y ponernos en sus zapatos, en estos tiempos se estimula más la competencia por la oferta y demanda en distintos ámbitos que la colaboración para generar cambios importantes como humanidad".

Pero, ¿qué podemos hacer si nos sentimos tristes, discriminadas, aisladas e incluso culpables por tener el virus? Al respecto, la psicoanalista Ortiz aconsejó tener un acompañamiento profesional además de ir marcando límites a esas personas que nos están lastimando, "si sientes que están siendo invasivos o quieren dar opinión cuando no se les solicita. Reconociendo que tienes derecho a no hablar si no quieres".

Finalmente el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19, repudió la discriminación en cualquier caso pero en momentos de crisis como el que vivimos mucho más.

"La pandemia genera situaciones en las que fácilmente se puede incurrir en discriminación, incluso algunas veces sin estar completamente claro que se está siendo.

...La ignorancia es la causa más frecuente que la provoca, sobre todo cuando no se sabe cómo se contagia y cómo no se contagia el virus. Desde la discriminación al personal de salud en sus comunidades o en la vía pública, hasta la discriminación de personas que no pueden cumplir los lineamientos de seguridad sanitaria y se les discrimina por ello (negar el acceso a algún lugar o transporte porque va un menor de edad o una persona con discapacidad que no puede quedarse con nadie más, o agresiones físicas o verbales en la calle por no usar el cubrebocas, etc.). También la discriminación laboral por haber padecido COVID-19 o por haber tenido un familiar cercano grave o muerto por esta enfermedad".

Es importante estar bien informado para cuidarnos y cuidar a los demás, no sugestionarnos y tratar de controlar el miedo, por eso les comparto información confiable de parte del doctor Rodríguez, que ayudará a saber más del virus y su transmisión y sobre todo, no discriminar; la correcta información nos hará libres.

Preguntas sobre la covid

¿Después de cuánto tiempo una persona que tuvo covid puede seguir contagiando?

MR: En general, una persona puede ser contagiosa hasta un día después a la fecha de inicio de síntomas, siempre y cuando no esté hospitalizada y no continúe con síntomas (sobre todo fiebre).

¿Es posible que a pesar de ser negativo en las pruebas PCR, el virus siga existiendo en tu cuerpo?

MR: La probabilidad es muy baja. Las pruebas son muy sensibles, es decir, detectan de forma muy eficiente cantidades muy bajas del virus. Sí podría seguir el virus en el cuerpo, pero lo más probable es que si eso pasara, habría alguna manifestación clínica o algún dato que así lo sugiriera; lo más probable es que este tipo de personas no sean contagiosas.

¿Una persona recuperada de covid puede infectarse nuevamente?

MR: Lo más probable es que en el corto plazo no se infecte, aunque existe la posibilidad de que sí, sobre todo si la persona que ya estuvo infectada (incluso enferma) no produjo anticuerpos u otros elementos de la respuesta inmune. No está completamente claro qué determina si la respuesta inmune que se estimula es buena en cantidad y calidad.

Mientras la guerra en contra de este virus se está librando, existen otras batallas que debemos asumir con gran apertura, pues si no las enfrentamos, nuestra lucha puede ser pérdida como la discriminación, tanto por ser mujeres, como por padecer una enfermedad que no hemos deseado. ¡Enfrentemos pues con dignidad y sabiduría nuestras batallas!

Estefanía Quartino @estefyquar

Periodista, comunicóloga, co- conductora de Fórmula DDN, feminista, amante de los animales.