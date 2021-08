Todo lo que debes saber sobre lubricantes de CBD y marihuana

¿Has escuchado sobre los beneficios de la marihuana para mejorar la experiencia sexual? No se trata simplemente de consumir o fumar la marihuana antes de tener relaciones sexuales, recientemente se han popularizado los lubricantes con CBD y Marihuana.

Los efectos del CBD y la Marihuana pueden exacerbar las sensaciones de las caricias y el placer durante el sexo, ¿te atreverías a probar estos libricantes? Te contamos todo lo que debes saber sobre los lubricantes de CBD y marihuana.

¿Qué es el lubricante de marihuana?

El lubricante de marihuana es un lubricante que contiene cannabinoides, terpenos y otros compuestos de la planta de cannabis. Los lubricantes de cannabis suelen ser de dos tipos: aceites, que ofrecen una textura y consistencia muy similares a las de los aceites de masaje, y geles, que son más parecidos a los lubricantes que se venden en las farmacias.

LEE: Cannabis y salud sexual femenina, ¿cómo se relacionan?

Estos lubricantes han adquirido mucha popularidad en los últimos años como consecuencia de la gran influencia de los productos de uso tópico en el sector cosmético.

¿Qué son los lubricantes con CBD?

Los lubricantes de CBD son productos enriquecidos con cannabidiol y otros compuestos no psicoactivos derivados del cáñamo. Dado que estos lubricantes no contienen THC, se pueden obtener con más facilidad, ya que la regulación del cáñamo no es tan estricta como la de otros tipos de cannabis.

LEE: Así puedes tramitar permiso para consumir marihuana en México

¿Cómo funcionan los lubricantes de marihuana?

Los lubricantes de marihuana administran cannabinoides y otros compuestos directamente en los receptores de la piel. Con esto, logran una sensación de mayor excitación Al interactuar con el sistema endocannabinoide, los lubricantes con marihuana/CBD (y otros productos de cannabis) pueden ayudarnos a aumentar la excitación y el deseo sexual.

Por otra parte, se ha demostrado que tanto el THC como el CBD tienen efectos vasodilatadores, por lo que ayudan a favorecer el flujo sanguíneo en las zonas sobre las se aplican. También, el CBD, el THC y muchos otros compuestos que están presentes en la marihuana son apreciados por sus propiedades calmantes y potencial inmunomodulador. Estos efectos podrían ayudar a las personas que experimentan dolor durante el sexo.

LEE: Estos son los 38 productos de marihuana que podrás comprar

Los lubricantes con marihuana ayudan a aumentar el flujo sanguíneo en los genitales y aumentar la sensibilidad. Además, para algunas personas, los lubricantes de CBD y de marihuana favorecen la relajación muscular, lo que podría ayudar a fomentar la excitación al mejorar el flujo sanguíneo (gracias a sus efectos vasodilatadores).

Lo bueno y lo malo de los lubricantes con CBD y Marihuana

Como leíste con anterioridad, los lubricantes con CBD y Marihuana tienen diversos beneficios y existe una gran cantidad de testimonios, tanto de hombres como de mujeres, de un posible aumento de la excitación y sensibilidad gracias a los lubricantes con cannabis. Muchas personas también afirman que los productos con marihuana les ayudan

Pero no todas las experiencias son positivas, algunas personas han comprobado que el cannabis aumenta su ansiedad; algo que afecta sus relaciones sexuales.

Con información de: royalqueenseeds.es

INUD