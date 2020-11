Tips para probar el sexo anal por primera vez

Aunque aún es un tabú, cada día más personas se atreven a probar el sexo anal. Si tienes curiosidad se qué se siente y mueres de ganas por experimentarlo, aquí te damos algunos tips que debes tomar en cuenta para practicar sexo anal por primera vez.

¿Qué es el sexo anal?

El sexo anal son todas aquellas interacciones sexuales como la penetración, tocamiento o lamidas, en la zona anal y rectal del cuerpo. El ano y la zona rectal tienen muchas terminaciones nerviosas que con cierta estimulación pueden generar mucho placer.

En el caso de los hombres por la zona rectal es más sencillo llegar a la próstata y que el hombre tenga un mayor placer y un orgasmo más intenso. Es importante tener en cuenta que tanto los hombres como las mujeres tienen la posibilidad fisiológica de sentir placer por el ano, eso no significa que no a todos les debe de gustar.

Desafortunadamente vivimos en una sociedad que tiene muchos prejuicios sobre diversas prácticas sexuales, pero si lo haces con cuidado y conocimiento, no hay nada que temer.

Si quieres hacerlo no hay una fórmula perfecta o una receta que te garantice orgasmos seguros. Lo primero que debes hacer es conocerte y en este caso a tu zona anal. Algo importante es importante la lubricación y ser delicadas o delicados con la zona.

Este punto de la lubricación es muy importante en la zona rectal, aunque hay mucho placer en el ano este no genera lubricación por sí mismo, como la vagina, por es importante ponerlo.

TIPOS DE LUBRICANTES

Hay diferentes tipos de lubricantes desde el de silicona, aceite y agua, cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas.

Lubricante de silicona

El lubricante de silicona es recomendable para la zona anal, no para la vaginal. Es hipoalergénico y tiene una consistencia viscosa y son compatibles con los condones.

Algunas personas podrían pensar que la desventaja es que son más difíciles de limpiar y estos no tienen compatibilidad con los juguetes de silicona.

Lubricante de aceite

Los lubricantes de aceite tienen una consistencia muy resbalosa y tienden a tener una mejor relación con el calor.

La desventaja es que manchan la ropa y no son compatibles con los condones látex.

Lubricante de agua

Estos lubricantes son los más usados para el sexo vaginal.

Sus ventajas son que puedes encontrar unos desde costos muy accesibles y también son compatibles con los condones.

Las desventajas de este lubricante es que se seca muy rápido y se tiene que estar poniendo constante y utilizar muchísimo, lo que podría ser incómodo.

Higiene

Es recomendable llevar una dieta ligera y alta en fibra. Antes de realizar sexo anal procura comer y vaciar tus esfínteres una hora antes de tener relaciones sexuales y tener en cuenta que los movimientos naturales de tu sistema digestivo limpiarán tu recto.

Lo puedes complementar con lavarte muy bien la zona anal después de hacer del baño claro y trata de utilizar un jabón neutro.

También existe la práctica de realizarse enemas que es la introducción de agua por el recto para limpiarlo, no es recomendable realizarlos con frecuencia, porque podrías dañar tus tejidos y provocar un desbalance de electrolitos.

Sensaciones

En el momento en que estés realizando la penetración puedes sentir que quieres hacer popo o que va a pasar un accidente momento. Debes de tener en mente que ya hiciste del baño y no puede pasar eso que imaginas, esta sensación no siempre estará durante todo el tiempo de la relación sexual.

Es importante hacer caso a nuestras incomodidades si en el día no te sientes bien del estómago o tienes demasiada inseguridad de que podrías ensuciarte o ensuciar a tu pareja y que eso podría incomodarte mucho, lo mejor es relajarse e intentarlo tal vez en otro momento.

Ahora recuerda que si te ensucias no sería algo malo o catastrófico recuerda las funciones que tiene nuestra zona rectal y que no hay situación que no se pueda arreglar con un baño en pareja.





Auto exploración

Después de todos los pasos anteriores acuéstate y relájate, puedes tocarte tus glúteos y empezar con sobarlos luego pasa al área del perineo que es la que hay entre tu vagina y tu ano o tu pene y tu ano cual sea el caso, después frótalo suavemente con tu dedo puedes usar el índice o el dedo medio.

Ten calma y enfócate en lo que sientes, introduce tu dedo despacio y sácalo y mételo lubricando la zona. Conforme más vaya entrando vas a ir familiarizándote con la sensación y podrás tener mayor comodidad, cuando saques tu dedo hazlo de forma lenta, para no lastimarte.

Dudas

De seguro te has dicho es que me va doler, o ¿y si me duele mucho? La penetración anal con una buena lubricación y estimulación no tendría porque doler mucho, al principio podría sentirse extraño, pero de ninguna forma debe de ser intolerable el dolor, si te está doliendo mucho para y regresa a la estimulación con el lubricante o déjalo para la siguiente ocasión.

Si la práctica anal que estás haciendo es con un pene puede que duela un poco más por el tamaño del glande, recuerda que debe de ser despacio y que debes de mantener la comunicación con tu pareja y tú ir guiando qué tan rápido o lento quieres la penetración.

Puede que en algún momento sangres un poco, esto es normal ya que la cavidad rectal puede rasgarse fácilmente y tener pequeñas heridas, no siempre duelen ni sangran, pero en otras ocasiones sí, por eso ten en cuenta que el sexo anal también puede ser una práctica donde haya probabilidad de contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) por eso es recomendable usar el condón y estar bien lubricados para evitar romper el condón.

Si empiezas a sangrar mucho debes de ir al doctor de forma inmediata porque puede ser de urgencia médica, si solo sentiste unas gotitas y paró el sangrado no te preocupes.

Recuerda que si estás con varias parejas a la vez tienes que cambiar de condón y también si realizas la penetración anal y vaginal cada vez que cambies de cavidad debes de cambiar el condón para evitar infecciones, ya que por más limpieza que tengas, el recto y el ano tienen baterías que no son las mismas que hay en la vagina, aunque en el porno se cambie de cavidad sin alguna precaución en la vida real no es así, porque podría causar infecciones bacterianas.

Y si te preguntaste: ¿Podría quedar embarazada con el sexo anal? La respuesta es no, una de las ventajas del sexo anal es que no puedes quedar embarazada y si eres varón no puedes embarazar a alguien.





Varones

Muchas veces preguntan: ¿ Y si me penetra mi novia soy gay? y ¿si me meto el dedo puedo volverme gay?

No, la orientación sexual es una y las prácticas son otras, disfrutar de la zona anal no cambia no preferencia sexual. Esta es una falsa idea que el machismo ha dejado.

Posiciones

Para la autoestimulación lo más recomendable es acostarse boca arriba con las piernas abiertas. Para hacerlo con otra persona, lo mejor será que tú te sientes arriba del pene o dildo para que manejes la profundidad y velocidad, hay que tener en cuenta que no hay una fórmula perfecta para el sexo, lo mejor siempre será ponerte en contacto contigo mismo y tu pareja si es el caso.

Meta-analidad del sexo anal

Te preguntarás si como mujer no podrás sentir el mismo placer que el hombre, ya que las mujeres no tienen próstata, pero sí existen las glándulas de skene o glándulas parauretrales que tienen muchas terminaciones nerviosas que te pueden dar mucho placer y también está la meta-analidad qué es la sensación del llenado o la fantasía de la sumisión o el gusto por realizar un práctica dizque prohibida o tabú del sexo anal, hay muchísimas creencias que pueden generar placer.

Hay muchos hombres que les gusta esta práctica por el hecho de asociarlo a la sumisión y es una fantasía para ellos. El problema es que algunos se obsesionan y son muy insistentes con sus parejas para realizarla, hasta el punto de querer obligarlos u obligarlas y crear sensaciones incómodas en la pareja, recuerda nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres.

Para tener sexo anal en pareja debe de haber mucha comunicación y planeación, con el consentimiento de tu pareja y el propio, para poder disfrutar del sexo y olvídate de los prejuicios.

(Dafne Sandoval)