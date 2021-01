Tips para grabarte en la intimidad de forma segura

Para muchas personas el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 ha significado un obstáculo para los encuentros sexuales y para vivir plenamente su sexualidad, especialmente para aquellas parejas que viven en hogares diferentes o aquellos que viven la poligamia.

Afortunadamente, el internet ayuda a conectar con los demás, incluso en el ámbito sexual. Actualmente, muchas parejas están optando por el sexteo, que consiste en la masturbación mientras intercambian mensajes, audios, fotos o videos con otras personas.

Sin embargo, como todo contenido que se comparte por internet, existe un riesgo de que las fotos o videos terminen en lugares equivocados. Para seguir disfrutando de tu sexualidad en todas las modalidades que quieras, aquí te damos algunos tips para que grabar tu lado más erótico sea seguro.

Evitar que salga tu rostro

Aunque los gestos faciales durante el cachondeo pueden ser muy excitantes, enviar fotos o videos sin que se muestre tu rostro puede evitar algún daño o extorsión. Lo mejor es que, a la hora de grabar el contenido, te asegures que tu rostro no aparece en la toma, porque a pesar de poder editar el contenido para ocultar tu rostro, existen herramientas digitales para reponer la imagen original.

Lee: Decálogo para el sexting

Pon atención a tus contraseñas

Para tener una mayor seguridad en internet es importante que tengas contraseñas seguras y utilizar la doble autenticación en tus cuentas de redes sociales. Así puedes obstaculizar el acceso de cualquier hacker a tus redes.

No entres a sitios inseguros

Es importante que no accedas a links de descarga que recibas por chat o mensajería, y que evites entrar en sitios web no oficiales. También procura no descargar contenido de tiendas online que no sean oficiales; es probable que busquen ingresar algún programa malicioso que robe tu información y el contenido que se guarda en tu dispositivo.

Otro tip es no conectarse a redes WI-FI que no estén protegidas o de acceso público, ya que la información que compartes a través de esas redes puede ser interceptada.

Ojo con las copias de seguridad

En caso de que estés utilizando WhatsApp, deberás asegurarte de que tu dispositivo no esté guardando en la nube todo el contenido que recibes o envías. Accede a la opción de copia de seguridad y desactívela.

De esta forma evitarás que alguien que logre acceder a tu cuenta de correo tenga acceso a todo el material de tu nube y, con ella, a tus nudes.

Lee: Sexo seguro en tiempos de covid-19: masturbación y sexting

Eliminar el contenido

Para eliminar de forma segura el contenido sexual de tu dispositivo debes tener en cuenta que deberás restablecer el equipo de fábrica, o en otras palabras, deberás formatear tu equipo. Este método no es del todo fiable, ya que con algunas herramientas de práctica forense se puede recuperar el material borrado.

No compartas nudes de otras personas

Para asegurarte de hacer del internet un lugar virtual mejor y más amigable para la sexualidad, es importante que no compartas, reenvíes o difundas el contenido íntimo de personas que no brindaron su consentimiento. Al tratarse de menores y adolescentes, es importante que realices una denuncia, para que puedan dar seguimiento al caso.

Lee: Sextech: el sexo con robots que practicaremos en el futuro

Recuerda las leyes

Al entrar en el jugueteo sexual a través de internet, no está de más recordarle a la otra persona que existen leyes que pueden sancionar la difusión del contenido que compartan en el chat. La Ley Olimpia, para el caso mexicano, sanciona la difusión de contenido sexual sin consentimiento: infórmate y vive tu sexualidad virtual de manera más segura.

Con información de: Infobae