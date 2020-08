Tips para conseguir un trío sexual y disfrutarlo al máximo

La travesura de romper con la monogamia resulta excitante para muchas personas. Los tríos se consideran una fantasía recurrente en los hombres, pero no es exclusiva de ellos. Hay mujeres que también los buscan; así que, si eres mujer y lo has pensado, ¡tranquila! No eres la única.

Vivir en una sociedad monógama y heteronormada muchas veces limita que exploremos más allá de las prácticas cotidianas o socialmente aceptadas. Para las mujeres existen aún más restricciones sobre la exploración de sus cuerpos y desesos. Cruzar la línea hacia las prácticas prohibidas o innombrables del sexo es un acto de rebeldía, que puede llegar a despertar tus deseos ocultos.

¿Las mujeres fantasean con tríos?

Probablemente te has preguntado qué se sentiría tener sexo con más de una persona al mismo tiempo. Los tríos son una fantasía común en los hombres; sin embargo, también se encuentran entre las fantasías preferidas de las mujeres. ¿Le has preguntado a tu pareja si le gustaría probarlo?

Según el investigador Justin Lehmiller, los tríos son la fantasía sexual más común tanto en hombres como en mujeres. A través de su libro Tell Me What You Want, dio cuenta de que conseguirlos no es tan fácil como fantasear con ellos; de un total de 4 mil personas encuestadas, solo el 3% había logrado tener un trío durante el último año.

En el terreno de la realidad puede ser muy complicado realizar todas nuestras fantasías sexuales. Sin embargo, eso no debería impedirnos explorar, intentar y disfrutar, mientras ello implique responsabilidad y respeto por las demás personas involucradas.

Aquellas cosas que impliquen tener sexo en condiciones diferentes a las normalizadas, como estar con más de una persona la vez, aún son un Tabú, pero ten en cuenta que algunas reglas se hicieron para romperse. ¿Te atreves a hacer un trío? Aquí te dejamos algunas nociones básicas y consejos para que lleves tu fantasía a la realidad.

Plantéalo sin miedo

Ahora ya sabes que es una fantasía muy común tanto en hombres como en mujeres; así que no tengas miedo en proponerlo. Dilo fuerte y claro. Quítate la duda sobre si la otra persona estaría dispuesta o no, pero también ten en cuenta la negociación que conlleva planearlo.

Ten en cuenta qué quieres y cómo lo quieres, pero también considera que están involucrados los deseos, sentimientos y miedos de otras dos personas. Aunque es necesario hablar con claridad de lo que están dispuestos a hacer, no se evitarán conflictos o dudas en el momento de hacerlo.

Sé responsable afectivamente, ya sea tu pareja, extraños o conocidos. Siempre ten presente que compartir algo tan íntimo como la sexualidad requiere respeto y cordialidad; todos quieren pasar un buen rato, no sentirse mal.

Cuídate

Toma las medidas de cuidado que se requieren. Nunca está de más recordar que el uso de preservativos de barrera es fundamental para no contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS). Además, evitas embarazos no deseados.

Deja claro que la experiencia necesita el uso de preservativos. No está mal pedirle a los otros que también los usen. Algunas personas incluso piden pruebas médicas que confirmen que la otra persona está libre de infecciones. Si eso te hace sentir con tranquilidad, pídelo.

No pongas toda la atención en tus expectativas

Las fantasías sexuales a veces se ven y se sienten mejor en nuestra cabeza, y la industria del porno ayuda mucho a eso; el sexo no es como en la pornografía. Tener eso en cuenta es fundamental especialmente si es la primera vez que lo intentas, porque seguramente habrá algún tropiezo o torpeza que podrían tornar el asunto en algo incómodo o gracioso.

Lo mejor es llegar al momento, dejar que la experiencia te sorprenda, disfrutar de la actividad entre tú y las otras dos personas, proponer y también tener disposición para probar cosas nuevas. En conclusión, disfruta del desarrollo del trío.

No centres tu atención en una sola persona

Un trío es de tres; aunque suene muy obvio, hay que recordarlo. Enfócate en que todos sientan placer, incluyéndote a ti. Recuerda que, con tres personas, las combinaciones son muchísimas y el disfrute puede aumentar. Reparte tu atención y tus caricias.

Herramientas que pueden ayudarte a conseguir un trío

Ya sea que tengas pareja o no, hay cosas que pueden ayudarte a tener un trío. Una de ellas son los famosos clubs swingers. Ir a conocer y experimentar no tiene nada de malo. En estos clubs incluso podrías cumplir otras de tus fantasías.

Por otra parte, la tecnología facilita muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Unirte a grupos de gente que practica y disfruta la no-monogamia podría ayudarte a conectar con otras personas, aprender de sus experiencias, resolver dudas y hasta establecer vínculos para la realización de tus fantasías.

Las apps de ligue también son una opción, en especial aquellas dedicadas a parejas que buscan tríos. Solo basta con poner quién eres (o quiénes, en caso de registrarte con tu pareja), decir qué buscas y esperar a hacer match. Algunas aplicación que pueden ayudarte son: Feeld Citas, 3ser, 3SomerDating y 3dr.

Ahora ya tienes más datos para ir en busca de la satisfacción de tus fantasías, atrévete a disfrutar.