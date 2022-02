Tips para comprar ropa por internet de forma segura

Comprar ropa por internet cada día es una actividad más común. Además de que existen diversidad de marcas que ofertan sus productos vía internet, para las y los compradores es mucho más cómodo comprar desde la comodidad del hogar.

A muchas personas les preocupa adquirir cierto tipo de productos vía internet, entre ellos la ropa, ya que tienen el temor de comprar algo que no les quede o no les guste.

Comprar ropa por internet no debería ser un martirio ni ser motivo de angustia exacerbada, existen algunos tips que puede aplicar para realizar compras seguras, aquí te contamos sobre algunos consejos para comprar ropa por internet:

1. Verifica la veracidad de la tienda

Para no caer en las manos de estafadores, lo más importante es que verifiques la autenticidad de la tienda de ropa, la marca y el sitio web. No le proporciones tus datos bancarios a ninguna tienda de ropa que no sea confiable.

Muchas veces basta con hacer una búsqueda rápida en el buscador de internet para saber si se trata de una tienda falsa.

2. Pide las medidas de la ropa

Uno de los principales temores al comprar ropa por internet es "no atinarle a la talla", y aunque las tallas pueden variar de acuerdo a la marca y el tipo de ropa, existe una solución sencilla para eliminar ese riesgo.

Basta con que te fijes en la medida de las prendas, muchas tiendas de topa tienen a la mano las medidas de toda la ropa que ofrecen, si no forma parte del catálogo puedes pedirle medidas a la tienda.

Una vez que tengas las medidas de la ropa, no compares con las medidas directas de tu cuerpo, de ser posible mide aquellas prendas que tienes en el closet, que te quedan bien y que son parecidas a la prenda que deseas comprar. De esta forma sabrás si las medidas de la prenda coinciden con tu talla de ropa.

3. Revisa las experiencias y comentarios de otros compradores

Es de suma importancia que le dediques tiempo a ver y analizar los comentarios y experiencias de compradores previos, esto sin duda puede motivarte a compar la ropa que tienes en mente, o bien, hacerte desistir de comprarla.

4. Revisa la política de devoluciones

El último tip de esta breve lista se refiere a la política de devoluciones de la tienda donde deseas comprar. Si la tienda tiene una política de devoluciones amistosa y respetuosa con el cliente, se trata de una señal positiva.