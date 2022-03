Tips de autocuidado para viajar sola en taxi

¿Viajas en taxi? ¿Alguna vez te has sentido en peligro al estar a bordo de alguno? No es un secreto que, en México, las mujeres corren peligro de muerte por el simple hecho de ser mujeres.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan sólo en el 2021 se registraron aproximadamente 1, 004 feminicidios en el país; por otra parte, la organización Alto al Secuestro difundió que 2018 a 2019 aumentó un 24% el secuestro a mujeres mientras que, según las cifras oficiales de la SSC los delitos que más suceden a bordo de un taxi son los secuestros exprés y violaciones.

Por otro lado, aunque hayan entrado al país las aplicaciones de transporte privado, éstas no se salvan de tener cifras alarmantes de violencia. De acuerdo con Mario Salomón, Country Manager de Multisistemas de Seguridad Industrial, de enero a septiembre de 2020 el número de casos reportados por agresiones hacia las pasajeras aumentó un 55%.

A pesar de todas estas cifras aterradoras, las mujeres no pueden frenar su vida diaria por lo que te compartimos algunos consejos de autocuidado que puedes poner en práctica siempre que viajes en taxi para así tener un viaje menos riesgoso.

Mantente en comunicación con una persona de confianza y que sepas que puede hacer algo por ti si es necesario. Ya sea por llamada o por mensajes, pero mantén informada a la persona, envíale el número de las placas, modelo del auto y tu ubicación en tiempo real hasta que llegues a tu destino.

Mantén activo tu GPS. Procura tener batería suficiente y datos móviles para que en todo momento te mantengas comunicada.

No subas al auto si las placas no coinciden. En las aplicaciones de transporte privado se ha confirmado que han hackeado viajes.

Verifica que el auto no tenga el seguro para infancias. Los autos tienen un seguro especial que se activa o desactiva manualmente y se encuentra en la puerta, este sirve para que las puertas no se abran por dentro. Antes de subir al auto, busca en el marco de la puerta un pequeño símbolo con un candado y una especie de apagador, verifica que éste se encuentre desbloqueado. No te subas al auto si no puedes quitar el seguro para infancias.

Si ya subiste al auto intenta abrir la puerta de nuevo antes de que este arranque, si no abre, pídele al conductor que quite el seguro. Si no accede, baja un poco por la ventana, grita e intenta romperla.

Siéntate en la parte trasera del auto y del lado opuesto al asiento del conductor. En este espacio tendrás un poco más de tiempo para maniobrar si es que él intenta someterte.

Usa rutas que conozcas. Al usar caminos conocidos, será más fácil reconocer si el auto se desvía, si esto pasa infórmalo a quien te monitorea y de ser necesario llama a los servicios de emergencia (911).

Baja del auto si sientes que algo no está bien. Confía en tu instinto, si el conductor te hace sentir incómoda o se comporta extraño, baja del auto y reporta al conductor. Espera a llegar a un semáforo o lugar donde haya más gente y sal de ahí, no necesitas darle explicaciones y si él no quiere frenar, espera a que baje la velocidad y abre la puerta.

Sólo aborda taxis con placas que comiencen con las letras A, B, E o M. Para transportes que no son pedidos por medio de alguna aplicación, es importante saber los taxis registrados tienen placas que inician con estas letras.

Mantente alerta en todo momento. Trata de no distraerte mientras viajas, observa el entorno y al conductor.

Por último, no es culpa suya que alguien decida que usted será una probable víctima. No hay algo malo en usted. Ni la hora o su ropa. Ni si bebió o no. Si tiene una emergencia, si usted es guapa. Sencillamente, usted es vulnerable porque así se les maleducó a estos depredadores que ven en una mujer cualquier oportunidad de cometer un crimen y quedar impunes. –Silvia Carbonell L.

Parece extremista tener todas estas precauciones, pero cuando se trata de tu vida, nada es exageración. Detente un momento para tomar en cuenta estas recomendaciones y recuerda que no estás sola.