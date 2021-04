Tinder sacó el aspiracionismo amoroso en la comunidad latina

Durante todo abril la opción de Tinder Passport será gratuita, es decir, las y los usuarios podrán hacer match con personas de cualquier parte del mundo. Esta opción gratuita brindada por la plataforma se volvió tendencia, debido a que las y los usuarios compartieron tweets y publicaciones al respecto.

Desde bromas sobre conseguir nacionalidades europeas hasta personas que confesaron haber descargado de nuevo Tinder solamente por la posibilidad de conocer a personas de otros países (principalmente fuera de América Latina).

¿Alguna vez has escuchado la frase "hay que mejorar la raza" como referencia a juntarse con personas de otra nacionalidad o estrato social? Detrás de las múltiples publicaciones que hacen referencia a Tinder Passport se esconde un mismo pensamiento: es mucho mejor ligar con personas extranjeras.

VOLVIÓ EL PASSPORT DE TINDER VAYAN A BUSCAR AL ÁRABE QUE NOS SAQUE DE LATINOAMERICAAAAAAA — temo (@sergiots_) March 31, 2021

Lee: "El gasto no alcanzó, dejé de estudiar para que mi hermana terminara su carrera"

Desde tweets como "Descargándome Tinder para poner la ubicación en Europa y likear viejos que me regalen cosas", hasta expresiones como "VOLVIÓ EL PASSPORT DE TINDER VAYAN A BUSCAR AL ÁRABE QUE NOS SAQUE DE LATINOAMERICAAAAAAA", lo que existe detrás es el racismo interiorizado y el aspiracionismo en el ámbito amoroso de la comunidad latina.

El racismo detrás del pensamiento de "mejorar la raza"

Diversos teóricos y teóricas sociales han analizado el fenómeno del racismo mexicano. En un artículo publicado en Al Momento Noticias, Joel Santiago identificó en frases comunes la esencia del racismo mexicano:

"Somos un país de racistas. Nos despreciamos sin pensarlo. Pero, sobre todo, se desprecia a lo indígena porque somos indígenas... hoy cualquiera puede insultar a un indígena en México y sentirse satisfecho porque él -o ella- ya no es indígena".

Ya todo listo para mi viaje a Rusia despues de que me dieran match en Tinder pic.twitter.com/5N13o2bz9E — Kenet Velez (@KenetVlz) April 1, 2021

Lee: Conoce todos los tipos de mansplainers o machoexplicadores

El autor cita frases como "hay que mejorar la raza"; "prieto pelos parados", "indio", "naco", "negro". La cultura mexicana continúa siendo profundamente racista y clasista, poniendo por arriba la cultura y forma de vida europea o estadounidense, por encima de la cultura latinoamericana.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 65% de los mexicanos se consideró moreno; 55% señaló que a las personas se les insulta por el color de su piel y 15% afirmó que no se respetaban sus derechos por la misma razón. Por otra parte, una de cada cinco personas que se consideraron parte de un grupo étnico señaló que su principal problema era la discriminación, por arriba de los que mencionaron la pobreza y la falta de apoyos del gobierno.

Tinder vuelve con passport



Inmediatamente yo: Alguna residencia americana para este pobre ciego ???? pic.twitter.com/UMFg4ZYlwN — Juan D'? (@judediso) April 1, 2021

Lee: Libros para romper con la idea del amor romántico

Historias de éxito internacional en Tinder

Karina conoció a su actual novio cuando se fue de intercambio académico a Inglaterra. Durante ese tiempo usaba Tinder, aplicación mediante la cual contactó a su pareja. "Estuvimos hablando por unos días y luego nos conocimos. Todo salió bien. Iba a visitarme bastante. Luego decidimos vivir juntos los meses que me quedaban de intercambio. La verdad es que, cuando es algo internacional, todo se siente muy apresurado porque sientes el miedo constante de que todo se vaya a acabar pronto, por el hecho de que viven en diferentes países", contó la joven mexicana.

Karina cuenta que los comentarios que recibe cuando habla de que su novio es extranjero son variados:

"creo que los comentarios que he recibido mucho son ´pues ya vete para allá´, ´que te de la visa´, ´el amor de lejos no funciona´, ´¿no te da miedo que tenga a otra allá?´. En el primer caso, me lo tomo a juego, pero sí es verdad que idealizamos mucho el tener un novio extranjero porque significa tener la oportunidad de que te lleve para su país".

Lee: Señales de que la relación con tu cuerpo está mejorando

Karina cuenta que ha percibido que en México las personas ven la oportunidad de tener una pareja extranjera como una oportunidad para vivir en otros países: "la verdad es que tenemos esa idea super arraigada, y no sé si me agrada del todo. De hecho, en un punto hasta me llegué a preguntar: ¿realmente me gusta mi relación? o ¿estoy ahí porque quiero irme a vivir allá? La verdad es que es algo feo de pensar. Afortunadamente, mi caso no es ese. Estoy ahí porque estoy feliz en mi relación"

Por otra parte, Karina cuenta que los comentarios que le molestan son aquellos que juzgan las relaciones a distancia con comentarios como "no van a durar", "las relaciones así no funcionan" y "¿no te da miedo que tenga otra allá?".

Desde la voz de la experiencia, Karina afirma que los comentarios sobre su relación con un extranjero siempre van en dos sentidos: idealizan las relaciones con personas extranjeras o critican las relaciones a distancia:

"Eso pasa muy seguido, por una parte tienes a las personas que idealizan el tener una pareja de otro país y, por otra, las personas que tachan a tu relación de ´poco seria´ o ´no funcional´ porque es a distancia", cuenta Karina.

Con información de: El Financiero