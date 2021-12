Tinder para parejas, la posibilidad de buscar tríos y relaciones poliamorosas

Las aplicaciones de ligue se han convertido en una herramienta muy útil para conectar con otras personas de una forma más sencilla. A veces basta con leer la descripción en el perfil de alguien más para saber si te gustaría salir con esa persona, dejando atrás el complicado proceso de cortejo.

El ligue se convierte en algo más complicado cuando involucra a más de dos personas, es decir, cuando se busca crear contacto sexual o romántico más allá de la pareja. ¿Te imaginas lo complicado que puede ser buscar a alguien para un trío o una relación poliamorosa en aplicaciones de ligue? La comunidad poliamorosa ha encontrado la forma de hacerlo.

Tinder es una de las aplicaciones de ligue más utilizadas alrededor del mundo, su fama la convierte en una de las primeras opciones para descargar cuando las personas están en busca de una pareja. Por eso, aunque Tinder no está hecha para buscar tríos, swingers o relaciones poliamorosas, algunos usuarios han encontrado la forma de utilizarla en su favor.

Así usan Tinder las parejas poliamorosas

Muchas parejas deciden utilizar Tinder para buscar tríos, intercambio de parejas o relaciones poliamorosas, para ello lo único que hacen es modificar su perfil. En su descripción se encargan de especificar lo que están buscando y dejar en claro que ese usuario es usado por dos personas.

La página tuexpertoapps.com afirma que, si eres una persona soltera que está buscando una pareja con la que formar un trío, no hay muchas opciones más que pasar tiempo en la aplicación viendo perfiles hasta encontrar uno en el que haya una pareja y lo especifique en su foto o en su información.

Pero por otra parte, las parejas que utilizan Tinder para buscar nuevos acompañantes para unir a su relación suelen publicar fotos en las que aparecen ambos o lo aclaran de primeras en sus perfiles, por lo que son fácilmente identificables. La página aconseja ampliar el abanico de opciones en la sección "Orientación sexual" de los ajustes de la palicación. Las parejas suelen elegir opciones como ´Bisexual´ o ´Pansexual´.

¿Cómo crear un perfil en pareja en Tinder?

No existe una opción específica en Tinder para crear perfiles en pareja, pero eso no ha detenido a la comunidad poliamorosa y no monógama. Lo que hacen es configurar el perfil a modo de que no quede ninguna duda de que se trata de una pareja.

Algunas configuraciones son poner fotografías en pareja y aclarar en la descripción que el perfil involucra a dos personas que están en busca de un tercer miembro para su relación.

Si te interesa crear un perfil con tu pareja y buscar personas a través de las aplicaciones de ligue, puedes buscar otras apps que están hechas para parejas poliamorosas o parejas en busca de tríos, algunas de las más utilizadas son; Feeld, 3Fun o 3Somer.

