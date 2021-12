TikToker habla sobre la normalización de las cirugías estéticas en Corea

¿Qué tan obsesionados están en Corea sobre la belleza? Es la pregunta con la que la TikToker mejor conocida en internet como Chingu Amiga, inicia uno de los videos en los que habla sobre los contrastes de la cultura coreana y la mexicana.

Mucho se ha dicho ya sobre los estereotipos de belleza en Corea, que van desde verse con ojos más grandes hasta tener el cuerpo lo más delgado que se pueda. Muchas Idols, o famosas de Corea del Sur se han vuelto virales por hablar sobre sus excesivamente restrictivas dietas y sobre todas las críticas que reciben cuando suben un poco de peso.

En esta ocasión Chingu Amiga decidió hablar sobre la obsesión de las y los coreanos por apegarse a los estereotipos de belleza, algo que se les enseña desde la infancia. "Desde que era un bebé mi mamá nunca me dejó estar afuera sin protector solar", cuenta la influencer coreana.

No obstante, lo que más impactó a sus seguidores fue que la TikToker afirmó que todas sus amigas y conocidas se habían hecho cirugía plástica para verse más "bellas". "No tengo ninguna amiga que no se haya hecho cirugía plástica", dijo.

Sin duda los estrictos estándares de belleza de Corea del Sur hacen ganar mucho dinero a la industria cosmética y a los cirujanos plásticos. De acuerdo con un artículo de The New York Times, Corea del Sur es el país con la tasa más alta de cirugías plásticas per cápita, número que continúa aumentando.

Por otra parte, el mercado de cosméticos, productos de cuidado facial y mascarillas generan alrededor de 13 mil millones de dólares en ventas cada año. Se trata de uno de los diez principales mercados de belleza del mundo.

"Lo hice"

A tal TikToker Coreana le preguntaron si ella se había hecho cirugía plástica, así que subió una video respuesta donde contó cómo fue su madre quien le sugirió hacerse la cirugía para tener doble párpado y agrandar su mirada.

La influencer contó que no quería hacerlo por temor, pero después comenzó a notar que todas sus amigas y compañeras lo hacían también, así que decidió operarse.

Las historias de Chingu Amiga nos ponen a reflexionar sobre cómo los estereotipos de belleza nos motivan a consumir productos o hacernos operaciones para vernos mejor, pero ¿tú qué piensas sobre esto? ¿te harías una cirugía estética en la cara?