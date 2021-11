TikToker asegura que su novio ciego es perfecto porque no ve a otras mujeres

En redes sociales se inició una gran polémica tras viralizarse el TikTok de la influencer Niya Esperanza, quien decidió hacer un listado sobre los beneficios de tener un novio ciego, al cual tituló "Cinco razones por las cuales estoy agradecida de que mi novio sea ciego".

"Estas son las cinco razones por las que estoy tan agradecida porque mi novio sea invidente, número uno, él nunca mira a otras chicas, así que si esto es algo que quieres en tu relación, solo sal con alguien que no pueda ver", dijo la TikToker.

Otra razón a la que le dio especial importancia fue que, debido a que su pareja es invidente, a él no le importa cómo luce ella, no le importa ni su ropa ni su peinado, dando a entender que se quita un peso de encima al salir con alguien ciego.

En tercer lugar destacó que no tiene que esconder los regalos que ella le da porque si no le dice que los tiene, su pareja no los busca. Además, otra razón que mencionó es que a menos que ella le diga, él no sabe que lo está grabando, dijo que esto es excelente para poder generar contenido en redes sociales como TikTok.

Como quinta razón enfatizó que él no puede manejar así que no la regaña cuando ella lo hace. "Igual lo hace pero la intención es lo que cuenta", dijo.

Las críticas

Con la creación de este TikTok, la influencer recibió muchas críticas, especialmente porque algunos afirman que usa la condición de su pareja para beneficiarse a través de redes sociales. Además, sus comentarios pueden resultar ofensivos para la comunidad ciega.

Sin embargo, la joven también muestra videos en su cuenta en los cuales califica como una bendición que su novio sea invidente y dijo que el video de las cinco razones por las cuales es perfecto para ella, lo hizo de broma.

En el video, el cual cuenta con casi tres millones de reproducciones, algunos usuarios criticaron el contenido y aseguraron que no deberían de hacer bromas con las discapacidades de los demás.

