¿Tienes sexo feminista?

¿Qué es el sexo feminista? ¿A qué nos referimos con esto? No es nada del otro mundo más que tener sexo como a ti te gusta, y sí, como tú quieres. No cómo dicen las películas que tiene que ser, tampoco cómo lo muestra la pornografía.

"Para mí, el sexo feminista se trata de tener el sexo que quieres tener, en lugar del sexo que crees que deberías tener, y obtener el máximo placer", Flo Perry, ilustradora de libro How To Have Feminist Sex: A Fairly Graphic Guide .

Estamos a dos años del surgimiento del #MeToo un tema que aún genera polémicas y debates ¿hasta dónde es permitido? Un artículo de la revista Vogue plantea que "La cultura enseña a las mujeres a no hablar claramente; y hombres a perseguir en ausencia de un firme "no".

En México, las frases de "el que quiere azul celeste que le cueste" incita a los hombres a seguir cortejando, pese a un "no". ¿Quiénes dicen "no"? El "no" debería ser dado porque realmente no se quiere, pero no porque "debes hacerte la difícil", "hacer del rogar", "darte a desear", "no ser fácil".

De lo contrario, las mujeres que deciden vivir su sexualidad plenamente son calificadas como "cascos ligeros", "fáciles", "busconas".

Debemos decir no, realmente cuando no queremos, el acto sexual es una forma de comunicarnos también, y si realmente lo deseamos o no, debemos decirlo. En tu sexualidad tienes que pedir lo qué quieres y lo que te gusta, es un acto de comunicación y consentimiento.

El placer en el acto sexual

De acuerdo con el Instituto Kinsey, las mujeres heterosexuales son las menos propensas a tener orgasmos durante el sexo, llegan a tener clímax el 63 por ciento del tiempo, en comparación con el 85 por ciento para los hombres heterosexuales y homosexuales, y el 75 por ciento para las mujeres lesbianas.

Respecto al orgasmo existen mitos, que, si el origen del orgasmo es en la vagina o el clítoris, respecto a este tema hemos abordado que deviene del clítoris, cuya única función es el placer. Sin embargo, se ha planteado que hay mujeres que sienten dolor, quizá esto podría ser a que falta estimulación, pero quién sabrá mejor sobre lo que pasa con su cuerpo es la mujer misma.

"Todas necesitamos abogar por nuestro autoplacer", dice Allison Moon, educadora sexual queer y autora de Girl Sex 101 . "Una de las cosas que la revolución sexual ha hecho por las mujeres es enseñarnos a defender lo que queremos en la cama; ninguno de nuestros socios son lectores de la mente".

¿Cómo saber lo qué quieres? Ya nuestra columnista Alejandra Collado nos contaba en su artículo, que desde pequeñas nos han enseñado a no mirarnos a no tocarnos, que las niñas buenas no lo hacen. Incluso no fuimos las primeras en tocarnos sino fue otro. Así que parte de tu placer es tu autoconocimiento.

"Las mujeres (deberían sentirse) empoderadas para tomar decisiones con respecto a sus propios cuerpos, (y)ser asertivas sobre lo que les gusta y lo que no les gusta", dice Vithika Yadav, cofundadora del sitio web de relaciones sexuales y relaciones Love Matters India. "Hablamos mucho sobre 'no significa no', pero creo que también debemos empoderar a las mujeres para que digan 'sí'".

El sexo feminista no es más que decir lo que tú quieres en la cama.