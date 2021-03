"The Voices", una peli de la directora Persépolis para ver en Netflix

"The Voices", una peli de la directora Persepolis para ver en Netflix

Con la mirada violeta ponderamos ver cine realizado por morras. Netflix no tiene el más basto catálogo de películas creadas por mujeres, misma situación sucede en otras plataformas. Y es que en la mayoría de los ámbitos estructurados desde la lógica patriarcal abunda lo creado por varones. Por lo anterior, ver cine realizado por mujeres es un posicionamiento político feminista, y aunque es difícil de encontrar en un medio convencional, sí lo podemos lograr en la tan popular plataforma.

En ese tenor, quiero recomendarles una película de una maravillosa realizadora. Además, la película de la que en breve detallaré consta de una temática que nos brinda bastante carnita para el análisis feminista.

Recomiendo The Voices (2014) de la cineasta, actriz, historietista e ilustradora Marjane Satrapi, quien también dirigió la película autobiográfica Persepolis — lanzada en 2007 e imperdible, si no la han visto ¡qué esperan!— inspirada en la novela gráfica del mismo nombre —realizada también por ella, obvio— donde relata los recuerdos de su infancia, juventud y adultez, atravesados por la revolución islámica en Irán, acontecimiento que marcó su vida por la represión que ésta implicó y tan de particular manera en la vida de las mujeres (como por ejemplo el uso obligatorio del hiyab).

Regresando al centro de esta nota, la película The Voices (2014) protagonizada por Ryan Reynolds como Jerry. Su actuación es muy distinta de las que suele interpretar, porque de hecho es destacada, profunda y bastante buena. Asimismo, a lo largo del filme veremos la interacción que Jerry lleva con otras mujeres; por un lado sus compañeras Fiona (Gema Arterton) y Lisa (Anna Kendrick) del área administrativa de la fábrica de tinas donde labora como obrero; por otro lado con su psiquiatra la Dra. Warren (Jacky Weaver. Por último la relación que es pieza clave para complejizar la trama es con su madre (Valeri Koch). Ellas son las mujeres que conforman la vida de este aparentemente buen hombre, cuidador empedernido de sus mascotas parlanchinas: el gato malvado Sr. Whiskers y el perro comprensivo Bosco.

La película se desarrolla en Alemania, la fotografía, los colores, locaciones y en general toda la estética de ésta es preciosa. Aunque claro, al ser cine de terror la estética preciosa no es constante, aunque sí reluce la mayor parte del tiempo. La película va en tonalidades vivas y lúgubres, lo cual crea una narrativa ingeniosa e inesperada. No obstante, es interesante pensar en cómo una mujer recrea la óptica masculina, dónde en la mente de él no existe el machismo ni la violencia, sólo circunstancias -según la subjetividad del sujeto- inevitables.

En The Voices (Las Voces, 2014), Ryan Reynolds interpreta a Jerry Hickfang

El afán de esta nota no es spoilear, sino generar en quienes la leen ganas de que miren esta película con la perspectiva que nos brinda el feminismo. Para que esto se lleve a cabo, invito a que durante o después de mirarla respondan las siguientes preguntas: ¿Qué asimetrías de género distingues a lo largo del filme? ¿Las mujeres de la historia logran romper con los estereotipos de género? ¿El tipo de interacción de Jerry con las mujeres es intrínseco al vínculo con su madre? ¿Cómo atraviesa el mito del amor romántico la trama? ¿Consideras que las mujeres directoras cuentan historias desde otro lugar?

Concluyo manifestando que cuando cuestionamos incisivamente todo a nuestro alrededor -incluso lo que consumimos solo para entretenernos y desestresarnos- agudizamos nuestro pensamiento crítico. Mirar, contemplar, disfrutar, pensar y vivir la vida con las herramientas que el feminismo brinda nos trastoca y mueve de los lugares comunes. Lo anterior no es poca cosa, porque posibilita una transformación de los órdenes -simbólico y social- establecidos tanto a nivel individual y colectivo.

*Margarita Mantilla (Ciudad de México, 1985) Socióloga e investigadora feminista, Maestra en estudios de la mujer por la UAM-X. Cofundadora de CoCu (Colectiva Cuerpa), Feministas de la UAM-X, Me gusta menstruar y creadora de Tallercitas feministas (espacio para la formación política feminista). Especialista en teoría feminista, desde donde trata los temas de maternidad, economía feminista, acoso callejero, vientres de alquiler, relaciones de género, gordAfobia y más. Apasionada por la música, el cine y la literatura, especialmente donde las realizadoras son mujeres.

