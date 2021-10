The Bold Type, una serie sobre feminismo y amistad. Fotografía tomada de internet.

La combinación entre un grupo de jóvenes amigas y Nueva York siempre es una fórmula ganadora. En este caso son Jane, Kate y Sutton las mujeres que protagonizan una historia llena de subidas y bajadas emocionales, pero sobre todo, llena de aprendizajes sobre lo laboral y lo personal.

Cada día es más común encontrar producciones audiovisuales que integran como eje rector de la narrativa a las problemáticas de las mujeres y el feminismo, The Bold Type es una serie que no le teme a poner temas polémicos sobre la mesa, aunque en ocasiones esto hace parecer que se les sale de las manos el querer integrar tantas problemáticas sociales dentro de la historia.

The Bold Type se estrenó en el 2017, es una serie estadounidense de comedia dramática inspirada en la ex editora de la revista Cosmopolitan Joanna Coles y protagonizada por Katie Stevens, Aisha Dee y Meghann Fahy. Actualmente se está grabando la quinta temporada, pese a la pandemia por el Covid-19. Todas sus fanáticas esperan ansiosamente por la continuación de la historia que está disponible en Netflix y Amazon Prime.

Sin duda es una serie que vale la pena ver, porque además de ser muy amena y divertida, involucra escenarios con los que, probablemente, muchas jóvenes adultas pueden identificarse. ¿Estás en esa etapa de la vida en la que comienzas tu trayectoria laboral y todo parece ser muy complicado? ¿Tienes ganas de probar cosas nuevas y cambiar el mundo? ¿Tu vida amorosa a veces parece de telenovela? Esta serie es para ti.

¿De qué trata The Bold Type?

Kate, Jane y Sutton se conocieron al empezar su vida laboral en Scarlet, una revista para mujeres. Kate es experta en redes sociales, Jane es redactora y Sutton, aunque estudió administración, está obsesionada por el mundo de la moda. Estas tres jóvenes se hacen tan amigas que convierten el vestidor de Scarlet en su lugar preferido para platicar y apoyarse, la sororidad se hace presente allí, entre vestidos, zapatos y accesorios caros.

En más de una ocasión Jane se enfrenta al síndrome de la impostora, pero sus amigas le ayudan a perseguir sus sueños y remediar sus errores. Desea convertirse en una escritora de renombre y contar historias sobre mujeres líderes, mujeres víctimas de la violencia, entre otras cosas. Escribir desde el corazón y la experiencia propia es una de sus cualidades.

Por su parte Kate es una completa experta de las redes sociales, pero su carácter fuerte y su deseo por evidenciar las injusticias la orillan a dejar de trabajar en Scarlet. Por un tiempo se dedica de lleno al activismo, hasta que sus padres la amenazan con quitarle el departamento en el que vive. A lo largo de la serie Kate se descubre como una mujer bisexual y su entrada en el mundo de la comunidad LGBT+ nos deja muchas reflexiones.

Sutton es la amiga que ha tenido que luchar contra corriente desde muy pequeña, saliendo adelante a pesar del alcoholismo de su madre y la falta de dinero para ser autosuficiente. Está enamorada de un abogado importante de Scarlet y a lo largo de la serie su historia de amor te tendrá al filo del asiento.

Estas tres amigas siempre son apoyadas y aconsejadas por Jacqueline Carlyle, la editora en jefe de la revista Scarlet, quien con toda su experiencia y su fortaleza les ayuda a dar lo mejor de ellas mismas. En la última temporada podemos ver a Jacqueline luchar con sus problemas personales en casa, y al mismo tiempo, hacerle frente a una mesa de varones que desean acallar los temas feministas en la revista.

Una serie sobre la importancia de ser fiel a ti misma

Más allá de sus relaciones amorosas, The Bold Type deja muchas enseñanzas a su audiencia, como la importancia de ser fiel a una misma en un mundo patriarcal, la importancia de el amor y el apoyo entre mujeres, no tenerle miedo a probar cosas nuevas y sobre todo, la importancia de entender que las mujeres mundo ya no están dispuestas a quedarse calladas.

En esta serie no solo hay feminismo, temas LGBT+ y liberación sexual femenina, también nos habla sobre discriminación, luchas sociales y moda, mucha moda. ¿Ya la viste?