“Tengo embarazo de alto riesgo y me niegan la entrada a Notimex”

“Recibí una llamada de subdirector de administración, el licenciado Juan Antonio Canche, pensé que iba a preguntarme por la persona que iba a cubrirme, no fue así. A la semana siguiente, el personal de seguridad me pidió que desalojara el edificio de Notimex sin alguna razón válida. Hasta ahora expresé que tengo un embarazo de alto riesgo, porque no quería que se tomara como chantaje... Sé que están conscientes (directivos de Notimex) de mi estado, por eso no me pueden correr, lo que hacen es acosarme para que yo renuncie”, Diana Pérez, empleada de Notimex, comentó en entrevista para La Cadera de Eva.