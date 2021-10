Tener sexo bajo el agua, todo lo que debes saber

¿Te gustaría tener relaciones sexuales en una alberca, en una tina de baño o en el mar? El sexo bajo el agua es una idea realmente excitante, pero lo cierto es que no es una experiencia tan cómoda y natural como nos la pintan en las películas o la pornografía. Hace falta conocer algunos trucos para que se convierta en una experiencia placentera.

Así es, el sexo bajo el agua tiene su chiste, pero también tiene una serie de mitos que giran alrededor de esta práctica, por eso, informarte puede ayudar a que tu primera noche de pasión bajo el agua salga de lo mejor.

Para mantener la pasión encendida a veces es necesario explorar nuevas experiencias, el sexo bajo el agua puede ser una de las experiencias más satisfactorias para explorar en pareja, por eso aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el coito bajo el agua

Lo que debes saber sobre el sexo bajo el agua:

Tener sexo en el agua no reduce el riesgo de embarazos, o de enfermedades de transmisión sexual, lo que es real es que el esperma no puede vivir demasiado al estar fuera del cuerpo, así que no vas a embarazar a nadie solo porque se metió a la misma alberca.

Por otra parte, el agua no mata ninguna de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así que debes tomar las mismas precauciones, usa métodos anticonceptivos de barrera como el condón.Es importante tener en cuenta que, el agua caliente o el cloro en la alberca pueden afectar la efectividad y durabilidad de los condones.

El agua no reemplaza al lubricante, de hecho, produce resequedad, así que, si vas a hacerlo, es recomendable que uses un lubricante a base de silicona para evitar irritación.

Posiciones sexuales para el sexo bajo el agua:

El sexo en el agua también puede significar que corres el riesgo de resbalar, así que tal vez no es el momento para probar posiciones demasiado extremas o complicadas. Estas son las posiciones sexuales que mejor funcionan:

1. La silla flotadora:

Si estás en una alberca, puedes tomar uno de los juguetes inflables para usarlo como punto de apoyo, después debes sentarte sobre eso, con las piernas colgando hacia afuera, y pedirle a tu pareja que se siente sobre ti, teniendo cuidado de no resbalar con los bordes de la alberca. La flotación le va a dar una sensación diferente a la posición normal.

2. De pie:

Si la alberca lo permite, este es un buen lugar para tener sexo de pie, es importante que tengas un buen soporte para no resbalar.

3. Misionero flotando:

Hay algunos flotadores que básicamente son una cama, así que puedes tomar uno para intentar esta posición mientras se mueven por la alberca

