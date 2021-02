¿Te pueden despedir por unirte al Paro Nacional de Mujeres?

La convocatoria al paro nacional de mujeres se va extendiendo. Hasta el momento, medios de comunicación, universidades privadas y públicas, así como distintas Secretarías de los gobiernos federal y estatales, se han sumado y han mostrado solidaridad con las trabajadoras que quieran unirse al paro, para no afectarlas.

Pero hay empresas que no han dado ninguna postura, por lo que algunas mujeres se han cuestionado sobre qué pasaría si se unen al paro.

¿Qué dice la Ley del Trabajo?

Según la Ley Federal del Trabajo, en la fracción X del artículo 47, la única manera por la que puedan separar tu relación con la empresa, de forma justificada, es que acumules tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días. (Estos 30 días se empiezan a contar desde la primera falta).

Es decir, si en los 30 días (naturales) anteriores al 9 de marzo tuviste ya dos faltas, ésta sí podría provocarte un despido justificado.

De no ser así, según lo establecido en la Ley, la única consecuencia de no asistir al trabajo el próximo 9 de marzo sería un descuento a tu salario por el día no trabajado.

En entrevista con La Cadera de Eva la abogada laboral, Marili Castillo Aguilar, dijo que es importante señalar que “este descuento de un día de trabajo tiene repercusiones en el cálculo de aguinaldo, de prestaciones, utilidades, si tienen algún crédito como Infonavit, todo eso se va a mover”. Por lo que pide ser conscientes de eso.

Mujeres trabajadoras consultadas por este medio, señalaron que temen tener sanciones mayores, pues hay empresas privadas donde su reglamento tiene otras consecuencias como, por ejemplo, la suspensión de nueve días por faltar un día después del fin de semana (es decir un lunes).

Pero la abogada Castillo Aguilar explica que no hay ningún reglamento laboral por encima de la Ley Federal de Trabajo.

“Los reglamentos internos tienen que acatar lo que dice la Ley del trabajo. Estos reglamentos están, obviamente, fuera de la Ley. Son reglamentos internos que se alejan de lo constitucional”.

"Un reglamento interno vulnera los derechos de un trabajador; está fuera de la Ley", señala.

"La ley federal del trabajo regula las relaciones laborales entre trabajadores y patrones sin importar si trabajan para una papelería o bien una dependencia local, estatal o federal. La ley protege a los trabajadores incluso si no cuentan con un contrato formal de trabajo".

¿Qué se recomienda hacer?

"La recomendación que están haciendo las chicas en las redes es avisar. Es ahí la diferencia. Si tu avisas que vas a faltar, tomas una diferencia. Porque posiblemente si tu avisas, pues no te dan el descuento y no se mueva totalmente tus prestaciones ni aguinaldo", dice la abogada especialista.

También recuerda que esto sólo aplica para los trabajadores que tienen un contrato. "Cuando no tienes un contrato pues no hay manera ni siquiera de comprobar la relación laboral", por lo que la condición es diferente.

"Si no cuentan con un contrato los hace vulnerables pero no quedan fuera de la protección constitucional".