¿Te dejó por otra? Estudio afirma que estarás mejor sin él

"Lo mejor está por venir" y otras frases ´gastadas´ que se le dicen a una persona que acaba de terminar una relación de pareja podrían ser verdades científicas. Si te dejaron por otra persona, realmente estarás mejor sin él y así lo confirma un interesante estudio.

El abandono duele, de eso no cabe duda, sin embargo, podría ser el inicio de una mejor historia. Más que sabiduría popular, la frase "estarás mejor sin él" es ahora el resultado de la investigación formal.

Si te pusieron el cuerno o estabas con un hombre emocionalmente no disponible sin darte cuenta, te hizo un favor. Así lo comprueba un estudio científico publicado en el libro The Oxford Handbook of Women and Competition.

Lo superarás, lo prometo

Superar una pérdida lleva tiempo, pero según un estudio realizado con 5 mil mujeres de 96 países diferentes, haber sido abandonadas mejoró su toma de decisión a la hora de elegir a una nueva pareja. Y, aunque no es magia ni pasa de la noche a la mañana, es una buena noticia.

Este tipo de rupturas, por duras que sean, resultan positivas porque implican un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. La situación fuerza a la persona a verse, a estar consigo misma y a evolucionar.

Según el estudio, la competencia femenina por la atención masculina es multifacética; típicamente de naturaleza psicológica y relacional, esta competencia puede ser tan dañina como la violencia física más comúnmente utilizada entre hombres.

Cuando se vive una ruptura, a las mujeres suelen decirles frases como "A la larga, vas a estar mejor sin él"; sobre todo si ha sido traumática o entre las causas ha habido una tercera persona.

La ciencia vuelve a avalar la sabiduría popular

Según un estudio publicado en The Oxford Handbook of Women and Competition para el que se entrevistó a más de 5.000 mujeres de 96 países diferentes y en el que se midió el efecto que tenía para ellas haber sido abandonadas por otra persona, reveló que las estas frases populares suelen ser verídicas.

La investigación sobre la competencia de pareja entre mujeres ha examinado los efectos a corto plazo, sin embargo, se ha explorado poco cómo las mujeres enfrentan los efectos a largo plazo de la disolución de la relación romántica.

Si las emociones negativas existen porque brindan una ventaja evolutiva (sintonizando procesos fisiológicos, pensamientos y comportamientos para lidiar con situaciones que con frecuencia han incurrido en altos costos de aptitud), entonces las emociones que surgen de la pérdida de una pareja por un rival sexual pueden potencialmente motivar acciones que podrían hacer que uno evite este escenario en el futuro.

Este estudio argumenta que hay consecuencias que pueden ser evolutivamente adaptativas y también beneficiosas en términos de crecimiento personal para las mujeres, que pueden expandirse más allá de las relaciones sexuales o afectivas con otras personas y hacia otros ámbitos del desarrollo personal.

"Tras una ruptura nos toca centrarnos en nosotros mismos, no hay otra alternativa: toca escucharnos, analizar la situación, hacer autocrítica y pensar en qué queremos y qué debemos buscar la próxima vez. Todo este conocimiento emocional nos llevará a un crecimiento, a saber con más certeza quiénes somos y qué queremos" confirma la psicóloga especializada en sexualidad Núria Jorba para El País.

Y sí, estas son conclusiones a las que probablemente no llegaríamos sin encontrarnos en esta dolorosa situación.

Con información de El País

SC