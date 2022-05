¿Tatuarte o no el nombre de tu pareja?; Nodal ya se borró el nombre de Belinda

Christian Nodal tomó la decisión de borrarse otro de los tatuajes que se hizo mientras era pareja sentimental de Belinda. ¿Qué enseña Nodal después de "borrar'' sus tatuajes, sobre tatuarte el nombre de tu pareja?

Tatuarse en pareja es algo muy común y se tiene la creencia de que ambas personas se sienten más cercanas al tener el nombre de su pareja en la piel. Además de los tatuajes de los nombres, los diseños que se complementan, es decir, que al unir los brazos -o la parte del cuerpo en la que se tenga- se arme una figura, también son muy populares.

En el caso de Nodal, él decidió tatuarse los ojos y el nombre de la cantante y actriz Belinda. Pero, tras el rompimiento de su relación, buscó la forma de "borrarlos"; que en realidad sólo pudieron ser re diseñados, como es lo habitual cuando ya no es de agrado cierto diseño, en especial algo que te recuerda a tu ex pareja.

Nada es para siempre, excepto los tatuajes

Los nombres o tatuajes relacionados con una relación, sobre todo las que van iniciando, son diseños que los y las tatuadoras prefieren no hacer, ya que es común que después de cierto tiempo la relación termine y alguno de los dos, o ambos, se arrepientan de haber usado tinta para "demostrar su amor", ¿realmente cuánto te acerca esto a tu pareja?

Todos sabemos que los tatuajes casi siempre significan más de lo que aparentan (hay algunos que incluso que son usados por distintas culturas como símbolos) y que la misma imagen puede significar algo completamente diferente para dos personas, pero, hay tatuajes que no son exactamente positivos y que, de acuerdo con las tatuadoras, hacerte uno de esos puede tener consecuencias negativas después de un tiempo.

Los tatuadores y tatuadoras consideran que grabar el nombre de tu pareja en tu cuerpo condena la relación a terminar en desastre, y no importa qué tan nueva o estable sea la relación.

Se dice que el tatuarse el nombre de tu pareja o algo relacionado a esa relación reciente, es de mala suerte; las artistas expertas en el arte del tatuaje señalan que casi siempre ven como el mismo cliente vuelve para que le tapen el tatuaje después de terminar.

Una persona no es tu propiedad privada

¿Te tatúas el nombre de tu pareja porque así todo el mundo sabe que es tuya y de nadie más? Debes entender que la persona con la que has establecido una relación no es tu propiedad privada, no es un "territorio que marcar".

Además, por mucho que lleves el nombre de la persona que amas en la piel, los sentimientos podrían cambiar algún día y más si tu relación apenas está iniciando.

Si no estás segura o seguro de realizarte un tatuaje, no lo hagas. Lo primordial es que estés convencido o convencida y que sea una relación sana y estable.

