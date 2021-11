Tatiana también sufrió acoso por fans, expresa apoyo a profesora de Nuevo León

Una profesora de Nuevo León denunció en redes sociales que fue víctima de acoso por parte de su exalumno durante cinco años, recibiendo videos, notas y mensajes violentos.

Las autoridades supieron del tema por esos años y no actuaron. En su video señala que mismos elementos de la Fiscalía le dijeron que se moviera por sus propios medios porque ellos ni siquiera entendían los proceso.

En su publicación en Instagram, Val recibió diversos comentarios de apoyo, entre ellos el de la cantante Tatiana quien expresó que ella también sufrió acoso por parte de sus fans.

"Aquí apenas me estoy enterando, que bueno que lo expongas! No sé como ayudarte? Yo tuve 2 fans intensos y afortundadamente uno está en el Manicomio y otro en la cárcel, no estás sola, veré cómo te puedo ayudar ok ???" (sic).

LA DENUNCIA SE VOLVIÓ VIRAL

La denuncia se volvió viral y el actual gobernador, Samuel García dio una instrucción por Instagram (al estilo Trump) para que las autoridades actuaran.

Actualmente el agresor, identificado como Davis Castillo intentó ingresar varias veces a su trabajo como alumno incluso buscando empleo, debido a la red que logró crear Val, siempre se le negó la entrada.

En su video, Val denuncia que marcó diversas ocasiones al 911 y nunca llegaron a apoyarla.

"Tengo cinco años siendo acosada y amenazad ade muerte y nadie ha podido detener a esta persona. Dejo todo en video y por escrito, quiero que sepan que pase lo que pase, yo sí hablé", comentó la profesora.

PRIMER CONTACTO

La profesora tuvo contacto con el agresor en 2018, cuando impartía clases en una universidad. Este exalumno se inscribió a uno de sus cursos y después se dio de baja. Él era 10 años más grande que el resto de los alumnos incluso era mayor que la maestra.

En junio de este año consiguió su teléfono y comenzó a llamarle de forma insistente, hasta amenazarla de muerte.

Pese a que Val bloqueaba las cuentas que él creaba, él seguía. En una ocasión el logró colarse a una publicación abierta donde comenzó a poner amenazas.

Val cuestiona cómo Facebook si controla ciertas publicaciones incluso las da de baja, pero permite que personas como el agresor puedan seguir creando cuentas falsas.