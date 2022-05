"También queremos transitar las calles"; feministas exigen espacios seguros

Mientras muchas personas aprovechan pueden salir de su casa a trabajar, de fiesta o ir de vacaciones, nosotras no podemos dejar pasar la desaparición constante de mujeres en el país. Tan solo en Nuevo León hay más de 15 mujeres desaparecidas en las últimas semanas.

Los casos de María Fernanda, Victoria de tan solo 6 años de edad, Sofía, Ingrid, Brisa, Jennifer, Irlanda, Irma y hoy Debanhi nos han estremecido. Salir de casa o estar en casa es igual de peligroso para nosotras las mujeres en México. Y es que momentos tan álgidos como estos le dan sentido a la frase de "¿Se cansan de escúchalo? ¡Nosotras de vivirlo!". La lucha patriarcal por los espacios públicos y privados hacen que las mujeres seamos quienes salimos perdiendo siempre, las calles también son nuestras y no tendríamos porque correr peligro en ellas.

Lee: "No les creas", padre elimina VIDEO de cuenta de Debanhi

No nos cansaremos de gritar que las niñas no se tocan, no se violan y no se matan.



Las calles también son nuestras y ninguna debería correr peligro en ellas #niunamenos #JusticiaParaVictoria #lasniñasnosetocan pic.twitter.com/Z3Y83D2blQ — (@ReparaLumea) April 11, 2022

La culpa no es nuestra por ir a una fiesta, ni por la ropa que vestimos, tampoco la hora en la que decidimos estar en los espacios públicos, mucho menos de nuestras amigas ni de nuestros padres. La culpa es de los agresores que se convierten en los hijos sanos del patriarcado, ese mismo que nos arrebata a 11 de nuestras hermanas todos los días y que le ha dado a la pobreza y desigualdad el rostro de mujer, aquel patriarcado que nos ha invisibilizado de la historia y ha creado instituciones reglas en las que por supuesto las mujeres no encajamos.

Debanhi Escobar 6 días buscándote y no nos cansaremos.



#hastaencontrarte #debanhiescobar #NuevoLeón #NosFaltaDebanhi pic.twitter.com/n7dDEzAfe9 — (@ReparaLumea) April 15, 2022

Lee: ¿Cómo a acompañar a las niñas cuando han sido víctimas de abuso sexual?

Hoy no deberíamos cuestionar porque no pueden dejarnos solas, hoy deberíamos nombrar y visibilizar que a las mujeres y las niñas sin importar el estado en el que se encuentran no se tocan, no se violan y no se matan, se les respeta. Como sociedad empecemos a cambiar esos discursos que en la mayoría de los casos criminalizamos y revictimizamos a quienes hoy ya no tienen voz para poder exigir justicia, dejemos de ser cómplices y omisos ante la violencia que nos esta matando a las mujeres.

El miedo ya cambio de bando y seguiremos gritando para exigir justicia y tomando las calles para visibilizar que en México ser mujer es la única condición para morir.

Exigimos espacios públicos seguros y libres de cualquier tipo de violencia, porque las mujeres, las niñas y adolescentes tenemos derecho a salir, transitar, ocupar y disfrutar todos los espacios y no ser asesinadas en ellos.

Colectivas se solidarizan con compañeras de Nuevo León

Tras la noticia de la desaparición de Debanhi Escobar la presión por parte de la sociedad civil y colectivas feministas el gobierno de Nuevo León se vio obligado a llevar a cabo operativos para dar con el paradero de la joven de 18 años.

Finalmente y después de 13 días de búsqueda Debanhi apareció sin vida y las marchas y protestas se levantaron, pues la investigación y trato a la familia de las víctimas no fue el que debería. En Nuevo León se organizó una gran marcha el 22 de abril rumbo a Palacio de Gobierno para ser escuchadas por el Gobernado Samuel García. La empatía y la realidad que vivimos las mujeres en este país ha hecho que en todos los Estados se muestre la solidaridad y apoyo a las víctimas de feminicidio .

Llevemos flores y velas para #debanhiescobar #Ingrid #Brisa #Jenifer #Irlanda e #Irma.



Encuentro pacífico para nombrar a nuestras hermanas. #NoEstanSolas



Sábado 23 de abril 2022



? 9:00 am



Antimonumenta (Frente a Bellas Artes)



*Lleva Flores y Velas pic.twitter.com/7boyhpXFcA — (@ReparaLumea) April 22, 2022



En la Ciudad de México las colectivas convocaron el sábado 23 de abril a las 9:00 am en la Antimonumenta Vivas nos Queremos, a llevar flores y encender una veladora como ofrenda, con la intención de visibilizar los casos, para exigir justicia y para dejar en claro que para nosotras no son parte de una estadística o unas cifras, para nosotras son madres, hijas, amigas, hermanas. Esta convocatoria fue realizada por las Asociaciones: Repara Lumea contra la violencia de Género, Mujeres Solidarias, Demoradas, Netwoman y Nosotras Para Ellas.

Hoy por la mañana llegamos a la #antimonumentaVivasNosQueremos para hacer una ofrenda en memoria de nuestras hermanas asesinadas en #NuevoLeón por #Debanhi #Brisa #MaríaFernanda #ingrid #Jenifer #Irlanda #Irma.

Gracias a las hermanas que acompañaron. #NiUnaMas #NiUnaMenos pic.twitter.com/73bKmvSDFI — (@ReparaLumea) April 23, 2022



El domingo se llevaron a cabo distintas marchas conovcadas por la sociedad civil, los puntos de reunión serán la Estela de Luz y el Monumento a la Revolución. Es necesario decir que tomaremos las calles las veces que sean necesarias para visibilizar la emergencia nacional de feminicidios que existe en México, no solo el 8M. No basta con encontrar los cuerpos sino tener justcia para las victimas y sus familias sin llegar al punto de exigir algo que de entrada no deberíamos exigir, pues en letra muerta están nuestros derechos humanos y sobre todo aquel que dice que tenemos derecho a una vida libre de violencia.

Flor Aydeé Rodríguez Campos es Licenciada en Derecho por la Universidad Ana´huac Me´xico y Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, forma parte del grupo que atiende la AVGM por Agravio Comparado para el Estado de Guerrero. Es la Directora Ejecutiva de "Repara Lumea" contra la violencia de ge´nero A.C. y es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2020.

@flOOr_RC

@ReparaLumea