Tamara Romero, la policía federal que defiende la cancha de Gallos Blancos

Yo siempre he admirado a Maribel. El hecho de querer jugar futbol y saber que no había equipo femenil, dije no importa, yo quiero, eran más mis ganas y pasión lo que me llevó a jugar con hombres, el apoyo de mi familia siempre impulsándome. Yo de chiquita soñaba con una liga profesional en mi país, sabía que había una en Estados Unidos, y pensé ‘si yo continuo, me fogueo y hago bien un carácter dentro del deporte, me puede llegar una oportunidad para jugar en el extranjero’, y aunque tardó mucho en llegar la liga, valió la pena que hoy es una realidad”, declaró Tamara en entrevista para La Silla Rota.