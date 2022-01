Sueldo de edecanes depende de tono de piel, ojos, peso y contactos

Las edecanes deben cumplir con diversos retos como su alimentación, hacer ejercicio constante, mantenerse de pie durante ocho oras y siempre tener la mejor actitud.

En una serie de entrevista realizadas por el diario AM, cuatro edecanes compartieron que existes tres tipos de clasificaciones. Triple A, la que mejor cobra, son alrededor de 2 mil hasta 3 mil pesos por día.

Las características de esta clasificación es medir más de 1.70, ser guapa y tener "buen cuerpo". Para una mejor paga, se considera el color de ojos, cabello y tono de piel.

Una de las entrevistadas señaló que la cave es tener conocidas con experiencia, porque si no te pueden dar una paga muy baja.

EDECANES FUERA DE LA FÓRMULA 1

Respecto al trabajo de las edecanes, feministas han señalado que las mujeres deben dejar de ser cosificadas. En esta lucha, la Fórmula 1 dio a conocer que en 2018 ya no participarían las "Grid Girls", las edecanes que asistían a estos eventos.

En su momento, Sam Bratches, director general de operaciones comerciales de la F1 dijo que "a pesar de que la práctica de emplear a azafatas de parrilla ha sido esencial en los GP de F1 durante décadas, sentimos que esta costumbre no cuadra con nuestros valores de marca y claramente no concuerda con las normas de la sociedad moderna. No creemos que esta práctica sea apropiada o relevante para la F1 y sus fans, antiguos y nuevos, en todo el mundo".

En su momento, Indra Rubio, coordinadora del proyecto de justicia de género con Oxfam en México, señaló: "Tenemos que cuestionar como sociedad: ¿por qué al cuerpo de la mujer se le ve como un objeto?", dijo Rubio, ya que "esto posiciona a la mujer en un lugar siempre de desventaja, si su participación laboral está sujeta a su apariencia física".

Con información de AM