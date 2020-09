SonMisFotos, mujeres se suman para apoyar a víctima de ciberviolencia

"Si no estoy con él, busca la manera de estarme afectando" dijo Lizeth en un video publicado en su perfil de Facebook el 27 de agosto. Esto provocó el apoyo de cientos de mujeres que iniciaron una nueva forma de cuidarse unas a otras en los espacios digitales.

A través de su video, Lizeth relata haber sufrido constantes amenazas y violencia física por parte de su ex esposo, Gilberto "N", quien difundió las fotografías íntimas que le compartió cuando aún estaban casados. Según lo declarado por Lizeth, a pesar de haber interpuesto una demanda contra su ex pareja, no ha tenido justicia por las violencias vividas durante su matrimonio, porque los padres de él lo están encubriendo. Aseguran que Gilberto no vive con ellos.

Pornovenganza

Se conoce como pornovenganza a la difusión de imágenes o videos íntimos en redes sociales sin el consentimiento de la persona que aparece en el contenido. Comúnmente, son las ex parejas quienes, al publicar el contenido íntimo, buscan vengarse de una ruptura amorosa o simplemente, afectar a la persona que aparece en las fotos o vídeos. La pornovenganza también es considerada como un tipo de extorsión.

Si bien existen mecanismos de sanción para este tipo de violencia digital, como es la Ley Olimpia que está vigente en 16 estados de la república mexicana, la pornovenganza tiene consecuencias perjudiciales para la salud emocional de las víctimas, pues se trata de una irrupción en la intimidad de la persona, la cual acarrea señalamientos sociales, revictimización y pérdida de la confianza.

"Son mis fotografías, es mi cuerpo el que expusieron"

Debido al impacto que tiene este tipo de agresiones, las mujeres se organizaron digitalmente para asegurar que las fotografías íntimas difundidas por Gilberto "N" son de ellas. Entre las declaraciones en redes sociales se pueden leer algunas como "Quiero informarles que las fotos que subió Gilberto [..] son mías. Gracias por cubrirme pero no tienes que sufrir por ello. Son mis nudes, son mis fotografías, es mi cuerpo el que expusieron, son mis fotos"

??Siempre juntas?? #SonMisFotos #SomosTodas Otra vez machos y alineadas colapsando?????? Publicado por Lenita en Sábado, 29 de agosto de 2020

Las chicas aseguraron que las fotografías eran suyas para así generar confusión sobre la identidad verdadera de la persona expuesta. También, las chicas publicaron videos declarando que Gilberto N había filtrado sus fotografías íntimas, en algunas ocasiones utilizaron el hashtag #SonMisFotos

En aumento el riesgo de mujeres y niñas a ser víctimas de ciberviolencia

La organización de las mujeres para cuidarse y acuerparse unas a otras sigue incluso en tiempos de confinamiento social, el cual ha aumentado el uso de internet y redes sociales como consecuencia de la pandemia por covid-19, y con ello, también aumentó el riesgo de mujeres y niñas a ser víctimas de ciberviolencia.

Mediante el documento Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe, emitido desde abril del año en curso, ONU Mujeres afirmó que

"En la medida en que el tiempo en línea y la exposición virtual de las mujeres, niñas y adolescentes en general aumenta (cuando se tiene acceso a internet) por la vía del teletrabajo, la tele-educación o el tele-activismo (además de los espacios de ocio en línea) hay indicios de que se está intensificando la ciberviolencia y el ciberacoso en los espacios virtuales como las redes sociales, salas de chat, servicios de teleconferencias y juegos en línea"

A partir del caso de Lizeth, miles de mujeres se han sumado a la iniciativa #SonMisFotos, asegurando que si un día las fotografías íntimas de sus amigas y conocidas se filtran en internet, ellas asegurarán que son sus fotos.





Chicas GILBERTO ISRAEL BAILON GOICOCHEA subió sin nuestro consentimiento nuestras bellas nudes, gracias por cubrirnos,... Publicado por Abogadas con glitter en Domingo, 30 de agosto de 2020

