"Son unos gordobóbicos"; reclama vocalista de los Strokes y finaliza concierto

Julián Casablancas, vocalista de The Strokes, acusó a algunos de sus fans argentinos de "gordofóbicos" durante la presentación que dio en el Festival Lollapalooza en Argentina.

"Gordo mantecolero" sería el insulto que molestó al músico y el acto de arrojarle estas golosinas al escenario, por lo que terminó el concierto de manera anticipada y salió sin despedirse del escenario .

afortunados todos aquellos que pudieron escuchar al gordo mantecolero de Julián Casablancas tocar uno d los temas más lindos de The Strokes pic.twitter.com/6KA1M9sUJG — carito? (@caritocavss) March 20, 2022

La cuenta "TheStrokes Argentina" acusó a los asistentes del concierto de bullying y publicó: "los pelotudos gordofóbicos´ de Argentina, nos enteramos de que pasaron estas cosas en el show. Paró el recital por esto, se fue el tiempo y nos perdimos 'Heart in a cage' y se fue sin saludar por esto. Una cosa es un meme que existe in internet (viejísimo y exclusivo de Twitter arg) y otra muy distinta tiene que ser la que uno hace cuando tiene enfrente a un artista -supuestamente- admira, que además viene de otras cultura donde no se el ´gordo´ cariñosamente. Pero ya es bullying. Tirarle comida a alguien mientras se le grita gordo, interrumpiendo su trabajo, es gordofobia"

ORIGEN DEL APODO

El origen del apodo se remonta en 2014 cuando un grupo de fans argentinos le regalaron un Mantecol, una famosa golosina hecha a base de pasta de maní, y le sacaron esta fotografía:

Después de ese momento, el apodo llegó a redes sociales como una broma entre fans, tres años después, en un Lollapalooza de 2017, Casablancas tuiteó "¿Qué mierd* quiere decir ´Gordo Mantecolero´?".

LAMENTÓ EL 'BODY SHAMING'

En la presentación de este 2022, el cantante acabó el concierto sin despedirse. Sus fans volvieron a lanzarle dulces al escenario, incluso hubo memes sobre el tema.

En Instagram el vocalista lamentó el "body shaming", es decir la discrimianción por el cuerpo y señaló que el mantecol y la comida argentina no habia sido de su agrado, después borró el mensaje.

Finalmente, Julián Casablancas agradeció a los "verdaderos" fanáticos de la banda, aquellos que les brindaron su cariño y admiración en el festival.

¿QUÉ ES LA GORDOFOBIA?

Gordofobia no solo se refiere al miedo a la gordura ya sea la propia o la ajena, en primer lugar se debe comprender como la discriminación, rechazo, repulsión y odio por las personas gordas. Es decir, personas con contextura corporal voluminosa, gruesa, abundante, escribió Mag Mantilla, feminista y académica.

Así, es por la gordofobia que el adjetivo de gorda/o se toma como un temido y terrible insulto.

"Para muchas mujeres incluso hombres, la palabra ´gordo´ dirigida hacia una misma ha significado el peor de los calificativos, al grado de sentir que por gordas merecemos odiar nuestro cuerpo", reitero la especialista.

Por lo anterior, Mantilla señala que es una necesidad y urgencia social actual visibilizar este tipo de conducta respaldada por una sociedad que etiqueta a través de maniqueísmos y prejuicios los cuerpos de las personas, en especial los de las mujeres.