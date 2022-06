"Solo me daba sopa instantánea"; prefiere divorciarse que aprender a cocinar

En la India, un Juez del Tribunal habló públicamente sobre los casos en los que las parejas solicitaron el divorcio por cuestiones triviales, fue así como recordó un caso donde el hombre solicitó el divorcio porque su esposa sólo le servía sopa instantánea para comer.

El esposo dijo que su esposa no sabía cómo preparar otra comida que no fuera sopa instantánea. Eran fideos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Se quejó de que su esposa iba a la tienda de abarrotes y solo compraba fideos instantáneos. –Relató el juez.

Aunque no reveló ningún detalle específico sobre la pareja, el juez señaló que se divorciaron de mutuo acuerdo.

Los reportes señalan que, en la Ley de Matrimonio Especial de India de 1954, el divorcio por consentimiento mutuo es cuando las partes han estado viviendo separadas durante un año y ambos acordaron que su matrimonio debería terminar.

Adultos funcionales

En distintas ocasionas, grupas feministas han hecho hincapié a la importancia de dejar de maternar a los hombres ya que las relaciones funcionan con compañerismo y las mujeres no deben convertirse en la nueva madre de sus parejas. Contrario a los roles de género impuestos por el patriarcado, las mujeres no están obligadas a hacerse cargo de las tareas del hogar y, mucho menos, de un hombre que no es capaz de hacerse cargo de él mismo.

Según diversos análisis hechos por feministas, cualquier persona debe aprender las nociones de autocuidado, es decir, un hombre que es capaz de limpiar su espacio, cocinar, hacerse cargo de sus sentimientos y responsabilidades, está siendo un adulto funcional e independiente.

Así mismo, los hombres deben ser conscientes de que sus responsabilidades no terminan cuando termina su jornada laboral remunerada ya que dentro del hogar también hay tareas que deben cumplirse por el simple hecho de que ellos también viven ahí. No se trata de "ayudar" con el aseo, se trata de crear una relación no jerárquica en donde tanto hombres como mujeres repartan las tareas y se hagan cargo de ellas.

APVB