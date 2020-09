"Sólo es una etapa" y otros mitos sobre la bisexualidad

La bisexualidad es una de las tres principales clasificaciones de la orientación sexual, junto con la heterosexualidad y la homosexualidad. Definitivamente, la bisexualidad no es una etapa de experimentación y definición. La bisexualidad es la atracción romántica o sexual hacia personas del mismo o diferente sexo.

En términos más sencillos, las personas bisexuales se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres.

A pesar de que la comunidad LGBT+ es cada día más visibilizada, aún existe desinformación al respecto, que beneficia la propagación de prejuicios que discriminan a las personas cuya preferencia sexual sale de la norma. Por ello, aquí te contamos sobre algunos mitos sobre la bisexualidad.

La bisexualidad es sólo una etapa

Algunas personas afirman que la bisexualidad es una fase por la que algunas personas pasan en la búsqueda de su orientación sexual; sin embargo, no existe ningún estudio concluyente que demuestre que la bisexualidad es una fase.

Si bien muchas personas descubrieron que eran homosexuales al pasar por una etapa de experimentación, ello no quiere decir que la bisexualidad sea siempre una etapa previa a la definición de la orientación.

Las personas bisexuales "le dan a lo que se mueva"

Existe una creencia generalizada de que la bisexualidad en las personas está relacionada con una líbido mayor al del promedio; esto es completamente falso. El hecho de que se sientan atraídas por personas de ambos sexos no quiere decir que deseen tener relaciones con quien sea. En realidad, se puede ser bisexual sin tener prácticas sexuales.

La bisexualidad es una moda

La atracción por personas de ambos sexos es algo presente desde las primeras civilizaciones. Los griegos, por ejemplo, tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo y del sexo contrario.

Es probable que la creciente apertura a nuevas formas de relacionarnos y la visibilización que las personas de la comunidad LGBT+ tienen ahora, haga parecer que es una tendencia nueva, pero no es así.

Sólo existe la bisexualidad en las mujeres

Hay quienes creen que solo las mujeres pueden ser bisexuales, pero en realidad esa idea es parte del imaginario construido por la cultura del porno, que ha mostrado a las mujeres bisexuales como aquellas con la que los hombres tienen la posibilidad de hacer un trío. Esto mantiene la idea de que la sexualidad femenina es únicamente para el consumo masculino.

Además, la aceptación de la bisexualidad en las mujeres pero no en los hombres demuestra una falta de aceptación a la ruptura de la masculinidad. Incluso, algunas personas piensan que el que un hombre sea bisexual lo convierte en menos deseable para las mujeres.

Para romper con estas ideas es necesario replantearnos los estereotipos de género y la heteronorma y cuestionar la forma en que nos enseñaron a relacionarnos sexo-afectivamente.

Los bisexuales no pueden sentir atracción hacia personas transgénero o no binarias

Aunque el prefijo "bi" en la palabra bisexual se refiere a la atracción por hombres o mujeres, existen personas bisexuales que han definido a la bisexualidad como la atracción por más de un género; por tanto, también pueden sentirse atraídas por personas trangénero o personas no binarias.

No puedes ser bisexual si nunca has tenido una relación homosexual

Existe el mito de que para ser realmente bisexual se requiere, obligatoriamente, haber tenido una experiencia sexual o afectiva con alguien de tu mismo sexo. En realidad, una persona puede ser bisexual aunque nunca haya estado en una relación con alguien de su mismo sexo, puesto que la bisexualidad se refiere a la atracción por personas del mismo o diferente sexo.

De igual forma, una persona bisexual no deja de serlo por entrar en una relación heterosexual. No se trata de una fase o una etapa. Si una persona bisexual entra en una relación heterosexual, no implica que automáticamente las personas de su mismo sexo dejaron de parecerle atractivas.

Existe mucha especulación sobre lo que hacen o no hacen y lo que son o no son las personas bisexuales. No juzgar a través de los mitos contruidos al rededor de ellos es la clave para romper con la violencia, discriminación e invisibización de este grupo de personas.