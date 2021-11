Sólo el 27% del line-up del Corona Capital está conformado por mujeres

Este año regresa uno de los festivales de música más importantes de México, pero regresa con un cartel que incluye un menor número de mujeres a diferencia de la edición del 2019.

El Corona Capital Ciudad de México verá su décima edición un año después de cancelarla debido a la pandemia por covid-19. Este festival cumpliría sus diez años durante el 2020, sin embargo, la celebración de su décimo aniversario fue suspendida para evitar las aglomeraciones de personas, como una medida de prevención frente a la covid-19.

Las mujeres en el Corona 2021

En esta ocasión se tiene planeada la presentación de 54 bandas y cantantes de los cuales únicamente 18 tienen presencia de mujeres. Sin embargo, al descontar a los dúos y bandas conformados de manera mixta, sólo se cuenta con 15 mujeres como parte del cartel para este 2021, esto representa el 27% del total del line-up para este año.

Los principales headliners para esta edición son Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol, Royal Blood y The Bravery; de estos nueve headliners únicamente dos son mujeres. St. Vincent y LP son las principales voces femeninas que lideran el cartel este año, sin embargo, ambas se presentarán el mismo día, sábado 20 de noviembre.

A comparación de la última edición del Corona Capital en 2019, este año se redujo el cartel de 58 a 54 artistas. Durante 2019, las mujeres representaron el 39% del line-up, pero si no consideramos las agrupaciones formadas de manera mixta, sólo se presentaron 11 mujeres en 2019, lo cual es el 18% del total. En ese entonces sólo una mujer formó parte de los headliners, Billie Eilish, quien se presentó por primera vez en México con 17 años de edad.

Mujeres en la música

La disparidad es visible en la industria de la música, no sólo al momento de presentarse como parte de estos festivales, sino en la calidad de las presentaciones. Generalmente, a las mujeres además de exigirles en términos de imagen física, sino que deben actualizarse constantemente, en sus presentaciones, estilo y géneros musicales.

Para apoyar a las mujeres en esta industria es importante visibilizar las diferencias en la exigencias, la hipersexualización, el sexismo, el acoso y los abusos de poder. Tal y como lo dijo Taylor Swift en su documental Miss Americana:

"Vivimos en una sociedad donde se desecha a las mujeres artistas cuando cumplen los 35. [...] las mujeres artistas que conozco han tenido que reinventarse 20 veces más que los hombres de la industria. Si no quieren quedarse sin trabajo, tienen que reinventarse continuamente, buscar facetas nuevas con las que sorprender al público…"