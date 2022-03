Sofía Pastrana, mujer trans cambió su historial académico; "no dejaré de ser yo"

Sofía Pastrana, estudiante en la Facultad de Economía, maquillista profesional, drag queen y mujer trans compartió en sus redes sociales que la UNAM había hecho el cambio de nombre y género en todos sus documentos oficiales reconociendo su identidad en 2021, un año después a conseja a quienes tienen la inquietud de cambiar su identidad lo hagan, informó para la Gaceta UNAM. En marco del 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

"Sufrí discriminación pero no por eso tengo que dejar de ser yo", dijo.

Durante años Sofía le escribía a sus profesores antes de comenzar las clases para explicarles su situación y pedirles que la llamaran por el nombre con el que se identifica y no por el que aparecía en las listas.

"El derecho a la identidad es un derecho fundamental", escribió Tania Morales, de la Asociación por las Infancias Trans y explicó que la Ley de Identidad de Género permite que la comunidad trans pueda cambiar su nombre y género de forma gratuita en documentos oficiales como acta de nacimiento o INE, haciendo que el Estado respete su derecho a la identidad que incluye nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, género y nacionalidad.

Actualmente, las 13 entidades que reconocen la Ley de Identidad de Género son: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Desde 2015 se ha reconocido la identidad de género de casi cinco mil personas en México, sobre todo en la capital del país. En la UNAM, de 2017 a la fecha, se han realizado más de 200 trámites de cambio de sexo. Ejemplo de ello es Sofía Pastrana, quien desde que estudiaba el bachillerato se reconoció como mujer, por lo que decidió realizar este trámite para cambiar su historial académico y graduarse como economista.

El dato más reciente es el de la Conapred que data del 2018. En ese entonces se registraron 3 mil 524 hombres y mujeres que realizaron cambios de identidad de género en la Ciudad de México, provenían de las 16 identidades del país, eran personas transgénero, transexuales y travestis. Hubo 2 mil 388 que pasaron de hombre a mujer y mil 93 de mujer a hombre.

CAMBIAR DOCUMENTOS FUE UNA OPORTUNIDAD

Para Sofía cambiar todos sus documentos oficiales es una oportunidad "para prevenir cualquier situación discriminatoria, porque hoy soy una mujer, hoy soy Sofía Pastrana", expresó en entrevista. Mientras que estaba buscando empleo le era importante que toda su información coincidieran, tanto su nombre como género, que fueran "de la mano de su apariencia".

Desde niña sabía que no era un hombre, compartió Sofía, y a pesar de disfrutar del fútbol y jugar con su Maxsteel, "cosas de niños". Ella no se sentía como uno. "Vivía en un pueblo y no podía ir con mi vecina a preguntar si sabía de temas trans, porque no sabía que eso existía", explicó.

Primero se identificó como hombre gay, sus hermanos y primos siempre lo supieron y apoyaron, su madre también, y aunque para su papá fue un proceso más complicado también la respaldó.

De acuerdo con el el manual Circular para Familias Trans durante los primeros años de vida cada persona va construyendo una identidad propia, y posiblemente es a partir de la convivencia con personas cercanas que se encuentran en el binomio de género (hombre-mujer), pero entender el cuerpo y cómo nos sentimos son procesos diferentes que toman su propio tiempo.

Sofía comenzó en el mundo del Drag Queen y cuenta que durante años la peluca fue una escapatoria. "En mi maquillaje encontraba la forma de expresar que sentía, quien era, me hacía sentir completa", expresó. Sin embargo, el drag se volvió un escudo para aquellos que la cuestionaban a lo que ella respondía que era un juego o comedia hasta que se dio cuenta que no era un disfraz y lo dejó por un tiempo para trabajar en ella misma.

"Gracias a Youtube yo supe que era", compartió Sofía, "veía a las youtubers y me guiaba, pero eran figuras tan grandes y famosas que si les escribía pues no me contestaban y me decía ´ahora qué hago´".

Una persona transgénero es aquella que no se reconoce con su sexo asignado al nacer, según la Clínica Especializada Condesa (CEC), asimismo, el psiquiatra de la institución Jeremy Cruz expuso que en 2016 la población trans en México representaba entre el 0.3 o 0.5 por siento en el país lo que equivalía a 360 mil y 600 mil personas trans. Actualmente no existe un censo que contabilice a toda la comunidad en México.

Una vez que Sofía se identificó como mujer trans tanto sus hermanos como primos la acompañaron en su proceso. Su mamá la aceptó y le dijo: "Yo lo sabía desde hace mucho tiempo". Con su padre fue diferente, nunca se lo dijo de frente sino, esperó a que él también viviera su proceso. Ella comenzó a vestirse y arreglarse como ella misma y a llamarse en femenino. Hoy su papá pregunta ´¿cómo estás hija?´, ´¿dónde está Sofía?´ "él ya lo aceptó", afirmó la estudiante.

También lo compartió con dos amigas de la universidad, quienes lo tomaron de una forma muy positiva. Por otro lado, tenía miedo de contarle a un amigo hombre, " típico heterosexual", lo describió la drag queeen, sin embargo, decidió hacerlo como fue con su papá, darle tiempo y espacio para asimilarlo, sin muchas explicaciones y solo demostrando su verdadero ser.

Sofía se ha dedicado en compartir todo su proceso y experiencias en sus redes sociales, "así como yo necesite ayuda y no tuve tanta, creo que sí compartir mis experiencias pueden ayudar a otras personas lo haré", afirmó, "intento explicar todo de la forma más clara y demostrar todo lo que se puede hacer".

Sofía aún no acaba la universidad pero tiene claro que quiere seguir luchando por una sociedad más justa, una sociedad donde no sólo sea la UNAM quien te cambie los papeles rápido, sino que respete, acepte y visibilice a todas las identidades.

También le gustaría emprender un negocio al terminar la licenciatura, un negocio de autocuidado, enfocado en el ejercicio y alimentación sana, "yo no quiero que la gente baje de peso, tu peso no tiene porque importarle a nadie, sino, me gustaría ayudar a construir una sociedad consciente de lo que hace y consume para que disfrute más su vida. Pero mi idea más descabellada, pero que nunca descarto es ser modelo", compartió.

"Algunos dicen: ´Si apuntas a la Luna tal vez caigas en una estrella", recuerda Sofía.

Para Sofía ser mujer ha sido un proceso, no se trata de entender que rosa es igual a mujer y azul es igual a hombre, porque considera que no existe un significado, pero sí un sentimiento. "Yo era diferente, siempre supe que yo no era un niño, algunos me decían que solo era una dismorfia muy grande de género, pero vivía en un pueblo y no tenía mucha información. Yo soy una mujer y no creo poder decir que significa, pero sí sé que siempre he sido una", concluyó.