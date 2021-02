¿Sirven las denuncias? 99% de las violaciones no se atienden

"Sin denuncia no vale", ¿cuántas veces no hemos escuchado esta frase? Pero, ¿qué hay detrás de esto? (Especial)

"Sin denuncia no vale", ¿cuántas veces no hemos escuchado esta frase? Pero, ¿qué hay detrás de esto?

Al remitirnos a los datos, la violencia de género es alarmante, pero ¿qué dirías si te decimos que el dato podría ser aún peor?

Con el 2019 y los movimientos del Me Too, los casos de violación, abuso, acoso quedaron a "debate" sobre si debían de ser tomados en cuenta o no si no existía una denuncia formal.

¿La justificación? Para muchos aparentemente una denuncia virtual o anónima pierde toda validez si no hay un sustento legal detrás o si esta se hace mucho tiempo después porque "¿por qué no lo dijo antes?" o "¿qué tal si busca dañar la imagen de alguien más?"

Pero, aunque en La Cadera de Eva estamos a favor de la cultura de la denuncia, también queremos hacer notar que hay muchos matices en los casos de violencia:

Además de las causas conocidas como amenazas económicas, psicológicas y físicas de levantar una denuncia, aunque en ocasiones son denunciados, no se inicia carpeta de investigación por lo que no entran en el conteo general ni en ninguna cifra, reporta México Evalúa.

"Cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019. La violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación. Es decir, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de alguno de estos delitos en los últimos seis meses", describe México Evalua.

Asimismo, el organismo destaca, que mientras se dieron a conocer 2 mil 364 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación en el reporte del Secretariado Ejecutivo, mientras que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI se estima que 363 mil 768 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo; lo cual quiere decir que en el 99.4% de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación.

Por ello, ¿cuántas veces no escuchamos "preferí no denunciar", "me dijeron los policías que sólo perdería mi tiempo"?

La reflexión queda al aire pues tal como organizaciones civiles lo han dicho, el problema de violencia de género no sólo ocurre en casa, sino que es a nivel estructural y hace falta una profesionalización en Ministerios Públicos, menor tiempo de atención, perspectiva de género, cero tolerancia a corrupción y campañas más eficientes.

(Frida Mendoza)