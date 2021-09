"Sin un aborto en 1987 mi vida sería muy diferente", afirma hombre en redes

"Qué buena oportunidad nos brindas para despejar memorias acumuladas, Alma. En el 2003, mi novia quedó embarazada. Teníamos los dos 25 años. Al principio, me ilusionaba la idea de ser papá. Sobre todo, porque ella me decía que presentía que iba a ser una niña", dijo en Twitter. "Al final, ella decidió no tener al bebé. Vivíamos en Xalapa. Pedí un préstamo de 3 mil pesos en mi trabajo y viajamos para el DF, en donde aún no se había legalizado la interrupción del embarazo. El recuerdo que tengo es algo sombrío", agregó.