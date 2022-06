Sin redes sociales y postres de pobres; así creen franceses que es México

Los contrastes en el mundo de internet se han hecho notar, mientras Ángela Aguilar dice que hay “postres de pobre”, en Francia creen que México no tiene ni redes sociales.

El clasismo se ha hecho ver en los distintos comentarios de europeos y hasta mexicanos como Diego Dreyfus y ángela Aguilar, pues los dichos sobre que en México no existen avances tecnológicos o que hay cosas “de pobres” son actitudes que discriminan a las personas por su clase social y las ve como inferiores.

LEE: ¿Por qué es bueno que los niños jueguen con muñecas?

¿Postres de pobres?

La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió al debate público luego de secundar al coach Diego Dreyfus cuando se refirió a los raspados como una bebida de “pobres”, ambos fueron señalados de clasistas.

La intérprete publicó una historia en Instagram junto al actor y coach Diego Dreyfus donde se burlan de los raspados (bebida a base de hielo con jarabe) por lo que usuarios los llamaron clasistas.

“Oye, Ángela, pediste un raspado, pero eso es de pobres”, externó el coach.

Ante el comentario, cuando terminó de preparar su bebida, Ángela Aguilar secundó al coach y afirmó que el postre era de bajo costo.

“Es económico”, aprobó la cantante mexicana.

LEE: Caníbal, la serie del feminicida de Atizapán: ¿indignación total o espectáculo?

“Eso es de pobres”: Ángela Aguilar y Diego Dreyfus generan polémica por este desatinado comentario pic.twitter.com/Xnxeb4WaRu — Lo + viral (@VideosVirales69) June 29, 2022

Sin redes sociales, ni univerdidades

Lo curioso es que, mientras Diego Dreyfus dice que hay cosas de pobres y él se cree rico, en Francia creen que no hay ni redes sociales, ni universidades o cualquier tecnología (y casi que andamos en burro).

Fue a través de TikTok que Francisco Soberanis (@namx96), profesor que reside en Francia, compartió su anécdota que vivió con sus alumnos de la clase del idioma español.

“Yo estuve trabajando como profesor de español en un instituto francés con alumnos de entre 15 y 17 años y bueno, como mexicano ellos tenían muchas dudas respecto a mi país y a mi cultura”, indicó.

Contó que una de las preguntas que más le han hecho fue que si en México usaban alguna red social. Ante el raro cuestionamiento, el docente mencionó que si no sabía si reír: “Neta, yo no sabía si reírme o decir cómo qué onda, porque me preguntaron: ‘Profe, ¿tiene Instagram?’ y yo: ‘Pues sí, sí tengo’ y sale otra alumna: ‘Profe, ¿apoco en México existen las redes sociales?’”, contó el docente.

LEE: ¿Hacer locuras por amor? Otro mito del amor romántico

El video de TikTok de inmediato se viralizó con múltiples comentarios divertidos y también de indignación: “Definitivamente gran parte de los europeos tienen muchos avances pero de geografía o sobre la realidad de otros países no saben nada”; “Parece gracioso pero es triste con el internet te puedes informar de todo incluso se que es mejor hablar español en Francia que en inglés”.

“Tengo una amiga francesa e México y cuando sus familiares vinieron de visita estaban asombrados de que en México hubiera universidades”, se lee entre las reacciones.