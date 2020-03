"Siento que tengo cinco trabajos": mamás en cuarentena por covid-19

Las madres enfrentan un problema, además de tener sus empleos, son las administradoras de los hogares, así que deben ejercer diversos roles al mismo tiempo. Incluso cuando tienen trabajos de tiempos completos que les permitieron hacer desde casa.

"Siento que tengo cinco trabajos: mamá, maestra, directora, empleada doméstica, chef", dijo Sarah Joyce Willey, directora de una empresa de servicios de salud en Sharon, Massachusetts.

Joy Sherrod, abogada en Oakland, California, ha estado en casa toda la semana con su hijo de 7 años, su esposo y su madre de 85 años. Ella se ha encargado de la administración del hogar.

La vida de las mujeres se vio más afectada por la pandemia de covid-19

Una encuesta hecha por Kaisar Family Foundation encontró que cuatro de cada 10 estadounidenses dijeron que su vida había sido interrumpida "mucho" o "algo" por el brote del coronavirus, sobresaliendo los madres y madres de hijos menores a 18 años.

Te puede interesar También hay que solidarizarnos en casa: Inmujeres

Pero son las mujeres quienes reportan sentirse más agotadas, en comparación con los hombres: se sienten más estresadas y preocupadas de lo que pasará. Esto no quiere decir que los hombres no están haciendo nada, de hecho, hay padres que se quedan de tiempo completo en casa mientras sus esposas están trabajando.

Just told the kids school starts in 10 minutes (new normal). BTW, they´re now referring to me as their PE teacher instead of Dad ??



I´m okay with that.#SocialDistancing #homeschooling pic.twitter.com/znHjxDo3UL — Scott Duvall (@JawaviFilms) March 16, 2020

La labor que se realiza en los hogares, investigadores la han llamado "el segundo turno". Por lo regular cuando una mujer termina su trabajo laboral, debe enfocarse en las tareas de casa como comprar alimentos, cocinar, limpiar, lavar platos, "hacer el trabajo invisible" que es planear, coordinar y anticipar necesidades del hogar, señaló, Darby Saxbbe, directo del Center for the Changing Family de la Universidad del Sur de California.

Te puede interesar Guía de apoyo para víctimas de violencia durante la cuarentena

En una crisis de salud las mujeres se convierten en el primer punto ce contacto, porque atiende a las miembros de la familia que están enfermos. Incluso, Alina Salganicoff directora del las políticas de salud de Kaiser señaló que son el 77 por ciento de las madres quienes llevan a sus hijos a las citas médicas.

Las madres que están solas a cargo del cuidado de los hijos y las tareas del hogar deben ingeniárselas en cómo mantener entretenidos a sus hijos.

Courtney Hill, una madre de 38 años en Seattle que trabaja en una empresa marketing, reclutó a sus hijas para que la ayudaran. Durante la "clase de arte" de esta semana, hizo que sus hijas hicieran carteles que decían: "DETÉNGASE: Mamá está en una llamada".

Tatum, de 9 años, y Leona, de 6, con el cartel que hicieron para señalar cuando su madre, Courtney Hill, está hablando por teléfono. Foto de Courtney Hill



"Sabes, tienes que encontrar un sentido del humor", dijo Jacquelyn Vaughn, de 37 años, que trabaja en Recursos Humanos para una organización de servicios sociales en Chicago y es madre de una hija de 11 años. Como madre soltera, dijo, está trabajando desde casa tanto como puede, pero sin la ayuda habitual de su madre, que está en alto riesgo debido a su edad.

"Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo", dijo Vaughn. "Mientras el Wi-Fi siga funcionando y los bocadillos no se agoten, creo que estaremos bien".

(Diana Juárez)

Con información de NYT