"Sí quiero sexo" un app busca el consentimiento explícito

iConsent es la nueva aplicación desarrollada por daneses que busca "documentar" el consentimiento para el acto sexual de todas las partes. Desde el pasado primero de enero la legislación danesa tipifica como violación al sexo sin consentimiento explícito. Este cambio en la reforma aspirar proteger a aquellas víctimas que no se resisten explícitamente a los actos de violencia sexual, como por ejemplo, al estar inconscientes o bajo alguna sustancia.

Esta aplicación desarrollada por la empresa Schellenbauer & Co desató polémica tras su salida al mercado la semana pasada por toda la comunidad danesa. El portal Everyday Sexism Project de Dinamarca describió al app como "potencialmente peligrosa" que intenta dar la impresión de proteger y escribió en su cuenta de Twitter: "¿Qué pasa si te arrepientes y no puedes coger el teléfono y retirar el consentimiento? ¿Qué pasa si la cosa evoluciona hacia una dirección que no quieres?"

Actualmente la aplicación está disponible únicamente para Android y expresa con claridad dar el consentimiento de tener relaciones sexuales durante las siguiente 24 horas. En la descripción que se encuentra en la tienda de Google se puede leer: "La oportunidad de documentar el consentimiento de tener relaciones sexuales por parte de las personas involucradas" buscando la aceptación explícita tras una petición. Sin embargo, este se puede retirar en cualquier momento y se limita a una relación sexual.

En la misma aplicación también se pueden encontrar consejos sobre sexualidad, contracepción e información útil en caso de haber sufrido abuso. Esta aplicación apunta a ser una posible solución que busca "documentar" que toda las partes del acto sexual han accedido a ser parte de él y da respuesta a la nueva reforma del Código Penal danés.



Esta aplicación no busca eliminar la responsabilidad de cada persona antes, durante y después de una relación sexual. Anna Fast Nilsson, desarrolladora de iConsent afirmó a la revista Femina que esta aplicación puede contribuir a generar una mayor consciencia para aprender que el sexo requiere aceptación por todas las partes.

Con información de La Vanguardia