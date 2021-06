"Si puede ser tu hija no debe ser tu novia", modifican la canción "17 años"

"Si puede ser tu hija no debe ser tu novia", modifican canción de Los Ángeles Azules. Foto: captura de pantalla.

La cuenta de TikTok Amelia Dueto publicó una nueva versión de la canción "17 años" del grupo mexicano Los Ángeles Azules. La semana pasada "17 años" fue señalada en redes sociales como una canción que reproduce la cultura de la pedofilia y normaliza el abuso a menores.

La famosa canción habla sobre un hombre que se enamora de una joven adolescente de 17 años de edad, quien según la letra "aún es una niña". Los internautas arremetieron contra la canción señalando que contaba la historia de una relación de abuso de poder por parte de un hombre mayor, incluso, señalaron que la canción normalizaba la pedofilia.

Piden cancelar el cumbión de "17 años" de Los Ángeles Azules por su contenido explícito... Que opinan de esto?! ?? pic.twitter.com/lmpNXuPqRA — Lúdika (@ludikagdl) June 11, 2021

Ante las acusaciones, la agrupación musical Los Ángeles Azules únicamente realizó una publicación en Twitter con la fotografía de una pareja de jóvenes besándose, acompañada con la leyenda "De esto trata 17 años".

"Viejo abusador"

"Amigo no mames, acabas de conocer a una chavita que aún es una niña, bien sabes que tiene 17 aún. Si puede ser tu hija no debe ser tu novia", es el inicio de la canción difundida por Amelia Dueto, en ella, buscan evidenciar que un hombre adulto no debería salir con una menor de edad.

En otra parte de la canción las cantantes señalan que la joven no está sola, que tiene amigas para defenderla, enfatizando que nunca más se permitirán los abusos emocionales y físicos contra las menores de edad.

Amelia Dueto es una cuenta que se popularizó por hacer versiones críticas y feministas de canciones famosas, entre otras se encuentra "La incondicional" de Luis Miguel, "La grosera" de Mau y Ricky, "La media vuelta", etcétera.