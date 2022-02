¿Si no te casas debes regresar el anillo? Esto le pasaría a Belinda...

Una de las preguntas que circula en redes es ¿Belinda regresará el anillo que le regalo Christian Nodal? Y si no lo hace, ¿habría repercusiones? ¿Estás en el mismo caso? Esto te interesa...

De acuerdo a la ley, todo depende de cómo actuaría Nodal. De acuerdo con un artículo de la revista Quién, el Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 230 señala que cualquier regalo, en este caso, el anillo de compromiso quedara sin efecto, es decir, si el matrimonio no se efectuase, Belinda tendría que regresarlo o pagar impuestos...

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LOS ANILLOS DE COMPROMISO Y QUÉ PASARÍA A BELINDA?

A) Si Christian Nodal quiere recuperar el anillo tiene que poner una demanda en la Ciudad de México.

B) Si Nodal no quiere recuperar el anillo y Belinda no lo regresa, ella deberá pagar impuestos.

C) Belinda tendría que pagar porque no se casó, ya que el regalo (el anillo) deja de ser un donativo ante Hacienda y se convierte en parte de su patrimonio, o sea, si no hay boda no hay regalo, de acuerdo con la contadora Jacqueline Suárez Porras, para la revista Quién ¿Una forma de condicionarla?

D) Belinda tendría que pagar el ISR del anillo que tuvo un costo e 60 millones de pesos, el pago de impuestos sería de 21 mdp, aproximadamente.

E) Ella podría deducir impuestos para bajarle a lo que tiene que pagar por su faceta de empresaria, cantante y actriz.

F) Si Belinda no paga, le llegarán notificaciones que la invitan a pagar impuestos y si ignora estas señales, su firma electrónica quedaría bloqueada , de acuerdo con al contadora Jaqueline Suárez.

Con información de la revista Quién