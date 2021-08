"Si no quería llamarme por mi nombre, entonces por mi apellido": mujer trans

Sofía Pastrana, mujer trans, actualmente estudia el octavo semestre de Economía en la Universidad Autónoma de México (UNAM), durante sus estudios debía enviar correos a cada profesor explicando su situación debido a que en su registro no aparecía el nombre con el que ella se identificaba. "Si alguien no quería llamarme por mi nombre, les decía bueno entonces llámame por mi apellido. Soy Pastrana", compartió para la UNAM.

La estudiante de 22 años, originaria del municipio de San Isidro, Estado de México, explicó que desde la primaria no sentía que encajaba con su cuerpo, pero no sabía por qué razones. "En donde vivía no se hablaba de temas trans, incluso no se hablaba de los gays", afirmó. Sin embargo, fue cuando descubrió Youtube que supo lo que sentía y lo que era.

En la preparatoria decidió aceptarse y le contó a su madre cómo se sentía y cómo se identificaba, quien la aceptó y apoyó; por otro lado, a su padre jamás se lo dijo abiertamente, pero compartió Sofía que él nunca la cuestionó y seguramente ya sabía.

"Cuando empecé a sentir mi género nadie me cuestión", dijo Sofía y afirmó que siempre se sintió apoyada por sus compañeros y profesores, quienes respetaban su nombre e identidad. "Es importante hablar desde el respeto", expresó la joven quien contó que siempre le explicó a sus profesores que era una mujer trans y les dejaba claros cuáles eran sus pronombres.

Una vez que hizo el cambio de nombre para sus documentos oficiales, notificó al recinto universitario. En su cuenta de Tik tok, Sofía Pastrana compartió su alegría tras enterarse que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) ya había hecho el cambio de nombre y fotografía en su acta universitaria y ya no sería necesario enviar un correo a cada profesor. "Qué bueno que la UNAM está muy especializada en estos temas", expresó.

En la Ciudad de México, como en otros estados, existe la ley de identidad que reconoce el derecho de las mujeres y hombres trans para tramitar sus documentos oficiales con su nueva identidad. "Es una derecho fundamental", escribió Tania Morales, de la Asociación por las Infancias Trans y explicó que la identidad incluye nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, género y nacionalidad y el Estado, como las instituciones deben respetar los derechos de todas las personas.

Con información de Gaceta UNAM

