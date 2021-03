"Si Félix Va, Morena se va", afirman feministas

"Las señales que nos ha dado Morena es que ha traicionado a las mujeres, que no es ya esa faramalla del partido feminista en México, que no es ya la Cuarta Transformación, que no es ya un partido que aboga por las mujeres", dijo Yolitzin Jaimes, de la Colectiva Nacional Ni un Agresor en el Poder, durante la conferencia virtual "Si Félix va, Morena se va", transmitida a través del Facebook de la organización Las Constituyentes CDMX.

El pasado viernes 26 de Febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, resolvió por unanimidad, bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien buscaba competir por la gubernatura de Guerrero. A Salgado Macedonio se le acusa de haber violado, por lo menos, a tres mujeres.

La resistencia feminista contra Salgado Macedonio

Feministas señalaron que el partido busca realizar una reposición del proceso para designar al candidato que competirá por la gubernatura de Guerrero, pero ello no indica que Salgado Macedonio no pueda competir de nuevo en las encuestas que designan a los candidatos.

Yolitzin Jaimes afirmó que las mujeres feministas van en el día 51 de la resistencia ante el caso Salgado Macedonio, que comenzó con la invitación al performance "un violador en tu camino" a las afueras de la fiscalía de Guerrero.

"ya bailamos, ya marchamos, ya cantamos, ya tuvimos una movilización en Guerrero, ya hicimos de todo", dijo la integrante de la Colectiva Nacional Ni un Agresor en el Poder.

Por su parte, Yndira Sandoval de Las Constituyentes CDMX, dijo que lo que se pensó como una respuesta al eco de las mujeres militantes de Morena y las feminista mexicanas en general, en realidad no es una respuesta significativa. "Mucho muy laxa, muy endeble la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena", dijo Yndira.

Además, la líder y fundadora de Las Constituyentes feministas CDMX comentó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena continúa negando que existan pruebas sobre las acusaciones contra Salgado Macedonio. Por ello, Yndira señaló la importancia de que las y los miembros de Morena aseguren que el resolutivo de la CNHJ sea verdaderamente efectivo:

"En este sentido nos parece que los y las militantes de Morena, específicamente de Guerrero, deberían estar pugnando porque este resolutivo se cumpliera de manera efectiva y que el propio resolutivo garantice que Felix Salgado no va a la reposición de este proceso", dijo Yndira.

Por otra parte, Yndira Sandoval enfatizó la importancia de tener claros los tiempos políticos, ya que ante el Instituto Electoral del estado de Guerrero no ha habido ningún cambio de registro o notificación de que se va a reponer la candidatura. La feminista lo señaló que las acciones del partido podrían ser solamente "atole con el dedo".

?? La #3de3VsViolencia va!

bien ahí @CNHJ_Morena

?Reponer el proceso debe dar certeza de que @FelixSalMac no va.

?@senadomexicano debe iniciar juicio político y declaración de procedencia.

?@FiscaliaGro debe seguir con investigaciones.

??La justicia será tu cerca toro. ?? — ???????????? ???????????????? ??? (@YndiraSandoval) February 27, 2021

"Las mujeres decidimos"

La fundadora de Las Constituyentes CDMX llamó a las mujeres y las feministas a hacer uso del poder político que otorga el voto:

"Las mujeres decidimos en nuestro cuerpo, pero también en las urnas. Que nos asumamos como esa fuerza política que representamos como feministas", dijo Yndira.

Por su parte, Yolitzin Jaimes llamó a las mujeres a sumarse a protestar mañana en la explanada del Palacio Nacional a las 7:00 am, evento en el que leerán su posicionamiento respecto al caso Salgado Macedonio.