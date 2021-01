¿Si estás lactando puedes recibir la vacuna contra la covid-19?

La vacunación en contra la covid-19 comenzó en España el pasado 27 de diciembre empezando por los residentes de centros mayores y sus cuidadores. El turno siguiente fue a los trabajadores de la salud como Beatriz Martínez Núñez, médica psiquiátrica que el pasado 12 de enero desató inquietudes y comentarios en Twitter tras publicar: "He llegado triste a casa porque no me han dejado ponerme la vacuna, si no suspendía la lactancia materna antes".

Martínez Núñez explicó para una entrevista con en El País que debido a su práctica clínica con especialidad en infancia y adolescencia sus pacientes no llevan mascarilla. También explica que tiene contacto con niños con discapacidad intelectual, que también se ven exentos de los usos del cubrebocas.

La Dra. se incorporó a su trabajo en marzo, después de un mes de baja maternal. Actualmente su hija tiene 15 meses y recibe pecho de su madre. Al llegar la vacuna la especialista la consideró como la mejor opción. "Soy médico y madre y me informé de los riesgos, he leído de diferentes instituciones como el Ministerio de Sanidad e incluso la farmacéutica que suministra la vacuna. Soy consciente de que es una decisión que debo tomar yo", explicó.

La médico denunció en redes sociales que quería vacunarse para proteger también a su familia y que no se lo permitieron en el departamento de Salud Laboral. Un trabajador del sitio le explicó que debía firmar un consentimiento en el que en el último párrafo se leía que no se podía administrar la vacuna a menores de 16 años, embarazadas y mujeres lactantes. "No firmé el documento porque no era mi caso y pregunté qué podía hacer, dado mi interés en vacunarme".

La misma persona le aconsejó dejar de dar pecho a su hija para poder recibir la vacuna; no obstante, la especialista ya había investigado los riesgos y estaba dispuesta a recibir la vacuna y seguir lactando.

¿Las madres lactantes pueden recibir la vacuna?

La Organización Mundial de la Salud indica que si una mujer está amamantando es parte de un grupo prioritario para recibir la vacuna contra la covid-19, y recomienda no suspender la lactancia materna después de la vacunación.

La Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas (FACME) asegura que no existe riesgo para la mujer, el bebé ni su lactancia. La doctora Elena Blanco, co-creadora del blog "Dos pediatras en casa" asegura que existe una gran desinformación respecto a la lactancia materna.

En los primeros ensayos de la vacuna Pfizer las madres que amamantan no fueron incluidas para las pruebas, sin embargo, gracias a la tecnología que utiliza la vacuna los científicos afirmaron que las madres que dan pecho o sus hijos no corren ningún riesgo ya que el ARN no se excretan en la leche.

La empresa española LactApp está investigando con 23 voluntarias si la vacuna es capaz de transmitir anticuerpos a los bebés a través de la leche materna, y cuantificarlos para saber si estos pueden llegar a proteger a los lactantes.

Por último, Dayana Jácome, farmacéutica comunitaria y asesora de Lactancia Certificada afirma "Bien es cierto que la madre que da pecho debe estar sana y bien informada de los pros y contras que coexisten, como ocurre con toda vacuna", pero también "Si una madre positiva en coronavirus puede amamantar, también puede administrarse la vacuna".

