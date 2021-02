Sexo durante la menstruación, ventajas y desventajas

¿Es peligroso tener relaciones sexuales durante la mentruación? Históricamente se nos ha enseñado a sentir repulsión por nuestra propia sangre menstrual, sentirnos sucias, preocuparnos por que no se nos note y avergonzarnos si alguna gotita de sangre mancha nuestra ropa.

Algo tan natural como el ciclo menstrual sigue siendo un tabú para muchas mujeres; tener relaciones sexuales mientras estamos en días de sangrado parece algo impensable.

Existe una creencia generalizada de que tener sexo durante la menstruación es algo sucio y hasta peligroso, pero en realidad tiene más ventajas que desventajas. Aquí te contaremos un poco al respecto.

El flujo

La psicóloga y sexóloga Irene, en su canal de Youtube Irene Sicosex, explica que la menstruación en realidad es una excelente oportunidad para disfrutar, puesto que el flujo provoca que el placer se perciba de una manera diferente, no sólo para la mujer sino también para la pareja.

Por otra parte, la abundancia de flujo y, específicamente, la sangre sí pueden aumentar la posibilidad de contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS), lo que es una desventaja. Sin embargo, es importante resaltar que el uso de preservativo es la mejor opción para cuidarnos de ETS siempre.

La sangre por sí misma no transmite ninguna enfermedad mientras los involucrados estén libres de ETS´s o se use preservativo. La sangre no va a contagiarte de nada.

Adiós cólicos menstruales

La estimulación sexual durante el periodo menstrual ayuda a la liberación de endorfinas, lo que reduce en gran medida los molestos dolores menstruales. El sexo oral, la penetración o masturbación, son una excelente forma de deshacerse de los cólicos menstruales.

Por otra parte, el sexo puede ayudar a reducir la inflamación, común de los días de menstruación, mitigar el dolor de cabeza y subir el ánimo. Cambiar el analgésico por placer sexual es una idea fantástica.

Sentir mucho más

La sangre ayuda a que la penetración sea mucho más fluida, pues la zona íntima se encuentra mucho más lubricada. Por esa razón, el sexo puede sentirse mucho mejor para las mujeres, e incluso puede potencializar las sensaciones de placer.

¿Ensuciarse?

Sí, es muy probable que los involucrados vayan a manchar un poco, pero es importante recordar que la sangre menstrual es un fluido natural; pensarla como algo sucio es mirarla como nos han enseñado: llena de estigmas y tabúes.

Aún así es recomendable poner en la cama una toalla o alguna cobija vieja, por si las manchas son difíciles de limpiar. Una idea maravillosa es hacerlo en la regadera, pues no solo le aporta más sensualidad, sino que puedes disfrutar sin preocuparte por las manchas.

Ya sea acompañadas o a solas, la estimulación sexual durante el periodo menstrual tiene más ventajas que desventajas, que no solamente ayudan a quitarte de encima los molestos cólicos, sino que también te ayuda a conectarte más contigo misma.