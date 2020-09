Sexo anal, recomendaciones para hacerlo

Existen diversas preguntar en torno al sexo anal, si te puedes quedar embarazada, si es verdad que te puede causar un daño en el intestino o en el caso de los hombres si les gustan ¿son ya homosexuales? Aquí te respondemos eso y más:

¿EL SEXO ANAL PUEDE GENERARME PLACER?

Sí, hay estudios que demuestran que el sexo anal puede ocasionar mucho placer debido a que en el recto y el ano hay muchas terminaciones nerviosas, lo que puede propiciar que haya un mayor porcentaje de placer y de tener un orgasmo, una investigación en The Journal of Sexual Medicine del 2010 expuso que del 31% de las mujeres que han practicado sexo anal en sus últimos encuentros dice que la mayoría de ellas ha alcanzado un nivel de placer óptimo.

También es importante agregar que para los hombres y su anatomía es muy recomendable, ya que por medio del sexo anal se puede estimular de manera más directa la próstata y tener una sensación muy placentera para ellos.

¿EL SEXO ANAL SÓLO ES PLACENTERO PARA LOS HOMBRE?

No, aunque la anatomía del hombre es más propicia a sentir placer por su próstata, y la mujer no posee una, esto no significa que no pueda sentir placer ya que el ano es una zona erógena muy importante en el cuerpo llena de terminaciones nerviosas, que pueden brindar placer, y junto con la estimulación del clítoris, se puede llegar a un clímax más alto.

¿PUEDE EL SEXO ANAL CAUSAR LAS HEMORROIDES?

Si ya tiene hemorroides los movimientos que hay durante el sexo en el momento de la penetración al entrar y salir pueden generar un estiramiento en la piel que puede irritar las hemorroides existentes, pero es muy poco probable que pueda provocar que los vasos sanguíneos se dilaten o estiren, así que en conclusión no las puede causar, sin embargo si la persona ya tiene hemorroides si puede afectar, más si no se cuenta como una buena lubricación y una estimulación concisa antes de la penetración. Es por ello que se debe de cuidar el tipo de lubricante que se usa y estar relajados, ya que las hemorroides muchas veces son el resultado de una presión constante y excesiva en el área anal y rectal o puede aparecer cuando hay mucho estreñimiento y se tiene que hacer esfuerzo para evacuar.

Por ello es importante contar con un buen lubricante, una posición cómoda, y si lo haces en pareja mantener una buena comunicación para que no haya ningún riesgo de que la práctica anal te cause hemorroides. Algunos investigadores refieren que la práctica sexual anal puede hasta prevenir las hemorroides, claro si aún no has padecido alguna vez de ellas.

"Debido a que mejora la flexibilidad del ano y la fuerza de la piel y músculos, por ello se puede tener una mejor respuesta a la presión", así lo comenta la educadora y consejera sexual, Ellen Barnard.

¿PUEDO QUEDAR EMBARAZADA O EMBARAZAR A MI PAREJA CON EL SEXO ANAL?

No, excepto si tuvieras una condición médica muy rara llamada fístula rectovaginal. Esta puede derivarse de una enfermedad llamada Crohn o una lesión que ocurre después de un parto, para curarse de esta condición es necesaria una cirugía. Sin embargo, regularmente

En todo caso el uso del condón es más que nada para prevenir una Enfermedad de Transmisión Sexual, pero es importante tener en cuenta que si el semen gotea puede caer en el órgano reproductor de la vagina, por ello es que hay que tener cuidado dónde termina el líquido seminal, ya que, si por ejemplo el semen queda en la mano y ésta entra a la vagina puede haber un riesgo o si el semen liberado durante el sexo anal se abre paso en la vagina a través de la mano. El doctor Michael Reitano explica que "Si tiene sexo anal sin protección y el semen se sale del ano, es posible que el semen entre en la bolsa vaginal y dé como resultado un embarazo".

Entonces si se tiene cuidado de donde termina el semen y no tienes alguna complicación rara en el área rectal no debes de preocuparte por un embarazo.

¿QUÉ LE PASA A MI INTESTINO SI TENGO SEXO ANAL?

El estudio realizado por el Departamento de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham arrojó que tener prácticas de sexo anal, puede aumentar la probabilidad de problemas intestinales incluyendo la fuga intestinal y la incontinencia.

Esta encuesta fue hecha a 4 mil 170 adultos de 20 a 69 años 2,070 mujeres y 2,100 hombres.

"Las tasas de incontinencia fecal fueron más bajas entre las mujeres (9.9 v.s. 7.4%) y los hombres (11.6 vs 5.3%) que informaron tener relaciones sexuales anales en comparación de las que no informaron tener relaciones sexuales anales", exponen los investigadores.

También se ha mencionado que el sexo anal daña mucho el intestino grueso y que puede causar hasta cáncer colorrectal, esto es falso ya que no hay ningún estudio o evidencia que pueda avalar tal premisa. La penetración anal tampoco puede causar insuficiencia renal.

¿SI LO PRUEBO Y ME GUSTA PUEDO SER HOMOSEXUAL?

No. Hay una gran diferencia entre las prácticas sexuales que te puedan gustar y tu orientación sexual.

Según el sexólogo Carlos Horrillo esta idea responde a una estereotipo dentro de la sociedad

Por ello es importante tener en cuenta que la práctica del sexo anal va separada de su orientación sexual, por ello no debería de verse como un tabú o una práctica rara para los hombres.