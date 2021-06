Series y películas de Netflix con temática LGBT+

Cada vez hay más representaciones de la diversidad sexual en la cultura popular, en este mes del Orgullo LGBTQ+ te contamos de diferentes películas, series y documentales que puedes encontrar en Netflix donde se le da visibilidad a esta comunidad.

Llevo tu nombre grabado

La película local más vista del 2020 en Taiwán y la cinta LGBTQ+ más taquillera de toda la historia en la isla asiática, Llevo tu nombre grabado del director Patrick Liu, es la historia de dos adolescentes que se conocen la escuela y pronto comienzan una amistad que es el inicio de un romance. Sin embargo, el miedo y rechazo hace que escondan y repriman sus sentimientos llevándolos hacia la rabia, frustración y negación.

La muerte y la vida de Marsha P. Johnson

Este documental cuenta la historia y muerte de una de las pioneras en la lucha por los derechos LGBTQ+, Marsha P. Johnson. Una mujer transexual que participó en las revuletas de Stonewall y que su muerte, en 1992, se produjo de forma trágica en el río Hudson, en Nueva York por circunstancias nunca aclaradas.

Si supieras

La historia de un círculo amoroso entre adolescentes es lo que verán es esta popular película. Ellie Chu es un adolescente china-norteamericana que vive con su padre y cobra por escribir ensayos de filosofía a sus compañeros de clase. Hasta que Paul Munsky, un atleta le pide escribir una carta de amor para la chica que le gusta, Aster Flores.

La directora del filme, Alice Wu, refleja el descubrimiento de la identidad sexual, la imposibilidad de expresar los sentimientos, las amistades improbables y la confusión de los primeros amores.

Chavela

Este documental cuenta la increíble historia de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas. Vestida como hombre, su pelo corto y su estilo disidente, la artista fue revolucionaria y desafiante para su época. El documental de las directoras Catherina Gund y Daresha Kyi, cuentan los romances, las tragedias y la vida de Chavela.

Pose

Esta serie retrata la escena gay y trans de el Nueva York de los años 80. La amistad, los vínculos familiares, la enfermedad y la ambición son temas que atraviesa la propuesta del conocido director Ryan Murphy.

Hannah Gadsby: Nannette

La standupera australiana Hannah Gadsby cuenta el momento cuando decidió confesar ser lesbiana en su natal Tasmania, una ciudad que hasta 1997 tenía penas judiciales contra la homosexualidad. Con un toque de humor, pero sobre todo sinceridad, la comediante te hace reír y reflexionar sobre lo amargo y doloroso que significa ser lesbiana en ciertos espacios.

Más opciones

El baile de los 41

Call me by your name

Disclosure: ser trans más allá de la pantalla

La chica danesa

Jonas

Un amor secreto

Yo nunca

La Casa de las Flores

Salir del ropero

Feel Good

Historias de San Francisco

Special

Circus of Books

Trinkets

Queer Eye

AJ and the Queen

