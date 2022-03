Series en Netflix que te gustarán si tienes 20 o 30

Si tienes de 20 a 30 años, estás cansada de ver películas enfocadas al amor romántico y la heteronorma, acá te dejamos algunas alternativas para explorar la etapa de crecer y convertirse en adulta.

Valeria (María López Castaño, 2020)

Inspirada en las novelas de Elísabet Benavent (Betacoqueta), Valeria es una de las series más vistas de Netflix. La historia gira en torno a un grupo de amigas que lidian con las expectativas que se plantean desde el discurso de lo que, se supone, debería ser la edad adulta. Tener el trabajo de tus sueños (que además te dé dinero), ser exitosa, comprar una casa propia, tener una pareja estable y estar al cuidado de las infancias. Si te sientes abrumada por esta fastidiosa narrativa, Valeria es una gran opción.

A lo largo de los capítulos se abordan temas como el poliamor, las relaciones abiertas y la exploración de la sexualidad. Además, entre las protagonistas encontramos a Nerea (Teresa Riott), una chica que al principio se enfrenta a la discriminación de su familia. Tiene muchísimas referencias y chistes locales de lo que sucede en el entorno laboral.

La casa de las flores (Manolo Caro, 2018)

La casa de las flores es una de las series con argumentos y personajes que disfrutarás si estás entre las décadas de los 20 y 30. Esto se debe a que puedes identificarte con las circunstancias en la que se encuentran las y los protagonistas. Es muy probable que encuentres experiencias en común con los enredos amorosos.

Desenfrenadas (Diego Martínez Ulanosky, 2020)

Al igual que La casa de las flores, dentro del argumento de Desenfrenadas encontramos a una protagonista (Vera) que atraviesa por un proceso de conocerse a sí misma a partir de su sexualidad. Sigue una dinámica similar a la de Valeria. Pone el foco en un grupo de amigas que están en búsqueda de su identidad como mujeres adultas.

Coisa mais linda (Giuliano Cedroni y Heather Roth, 2020)

A las mujeres LGBT+ que estamos en nuestros 20 y 30 nos encantan las series en las que la amistad entre morras lo es todo. Esta producción brasileña está ambientada en la época de oro de la bossa nova. La historia comienza con Maria Luiza (Malu), una mujer de los sectores más privilegiados de São Paulo que se muda a Río de Janeiro para abrir un restaurante con su exesposo.

Las 2 temporadas van sobre cómo las mujeres cercanas a Malu se apoyan para hacer frente a las adversidades que las rodean. Entre el grupo de amigas, nuestra favorita es Thereza (Mel Lisboa), quien en los últimos episodios de la segunda temporada se declara exhausta de los roles de género y se da la oportunidad de enamorarse de una mujer.

Easy (Joe Swanberg, 2016)

En caso de que sientas hastío por las formas en las que se suelen representar las relaciones sexoafectivas en la adultez, Easy es una buena alternativa. Conocerás las dinámicas de los vínculos que mantienen lesbianas y personas queer.

Master of None (Azis Anzari, 2015)

Como podrás darte cuenta, el catálogo de Netflix ofrece varias series para las audiencias que están entre sus 20 y 30. En un principio, Master of None no estaba considerada como una producción para públicos diferentes.

Sin embargo, esto cambió en la tercera temporada. En dicha entrega se presta mucha atención al romance lésbico de Denise (Lena Waithe). Nada más para que tengas el dato: Master of None tiene una aceptación del 100% en Rotten Tomatoes.

Con información de HOMOSENSUAL









SC