"Seremos la última generación a la que acoses": estudiantes de prepa en Oaxaca

Su voz se escucha fuerte, directa, sin temor: "Seremos la última generación a la que acoses", " nunca más tendrán nuestro silencio". Arremolinadas en la puerta del salón de computación una veintena de estudiantes de Oaxaca enfrentan a su acosador.

Sus rostros van cubiertos no porque quieran ser anónimas ante acusado, sino porque son menores de edad. Detrás de cada pañoleta él sabe perfectamente quienes son porque las ha acosado de manera directa.

"No tenemos miedo porque ahora estamos juntas" le lanzan hacia el salón en donde él permanece detrás del escritorio con la cabeza agachada.

Cansadas del acoso sexual escolar, estudiantes oaxaqueñas emprendieron de manera espontánea una estrategia de rebelión en la que evidenciaron de manera pública a docentes, estudiantes y administrativos hombres por distintos delitos de índoles sexual que va desde mensajes lascivos hasta la violación.

Nombrada por algunas como escrache -expresión utilizada en Argentina para exhibir de manera pública abusos- o la otra justicia, hasta este momento han emprendido acciones de resistencia contra la violencia de género en el plantel de Pueblo Nuevo, de Huatulco y de Tlaxiaco del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), además del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO).

Utilizando tendederos de denuncia al interior del plantel, las estudiantes del COBAO de Pueblo Nuevo pusieron a la luz los nombres de docentes, que solapados por las autoridades educativas, han hecho del acoso sexual una práctica diaria que violenta a las estudiantes.

“Estamos cansadas de asistir con miedo a las clases, de tener que soportar a nuestros compañeros y maestros misóginos, de que a nuestra institución le importe más un tendedero que las denuncias que ya se realizaron directamente con ellos y si ellos nos intenta callar haremos más y más ruido, hoy inspiramos, hoy hablamos por quienes no tienen voz, sepan que a partir de ahora, jamás verán un silencio nuestro”, lanzaron en un comunicado a través de su cuenta en Facebook Morado COBAO.

Los carteles dejan al descubierto el alto grado de violencia contra las estudiantes en algunas de éstos se leen frases como “Fui violada por un niño de esta institución”, “Jesús Alejandro violó a una niña primero drogándola”, “filtraron mi pack en un grupo de niños y en una página web”, entre otros de señalamiento directo por abuso sexual hacia profesores, quienes fueron denunciados cara a cara por las estudiantes y que tendrían que estar siendo investigados.

Otras denuncian fueron por expresiones misóginas, machistas y que incluso incitan la violencia contra las mujeres las cuales son dichas a las estudiantes por los docentes como: “Obedezcan, por eso las matan, por eso las violentan: Rodolfo Lucas”, “Si las van a violar déjense, a lo mejor les gusta: Olmos”.

Casi de manera inmediata la Dirección General del COBAO emitió un posicionamiento oficial en el que aseguró haber dado respuesta a las demandas de las estudiantes ofreciendo “su plena disposición para atender todos y cada uno de los señalamientos”.

Sin embargo, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento, las estudiantes denunciaron que lejos de una respuesta real por que no hubo sanción a acosadores, la directiva del COBAO violó la secrecía en la identidad de las denunciantes hecho que potenció la violencia en su contra.

Una lucha que arrastra desde el 2019

No es la primera acción de protesta en contra del profesor, el 7 de marzo de 2019 las estudiantes lograron que la comisión mixta disciplinaria del colegio de bachilleres del estado de Oaxaca iniciará una carpeta de antecedentes en la cual refieren cada una de las denuncias. El docente fue cesado por tres meses regresó al plantel y continuó el acoso.

No procedió una denuncia penal pues los directivos consideraron que no había elementos de prueba que demostraran dicha conducta del profesor.

“A veces saliendo me decía que me quedara hasta lo último me sentía incómoda por eso le decía a mis amigas que me esperaran. Sólo me hacía esperar para decirme que me veía bonita que le gustaba (...) me regaló una paleta con un papelito en el cual decía que le gustaba y delante de él abrí el basurero y lo tiré", señala el documento con más de seis denuncias contra el profesor.

Denuncia de violación en IISUABJO, sin castigo

En la pared del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Aut?noma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), una pinta en negro y violeta denuncia: UABJO encubre violadores. A un costado un cartel con la imagen del profesor Arturo Ruiz, quien en 2015 fue denunciado por violación en contra de la asistente de investigación a su cargo.

El documento pegado en la pared detalla que “esta denuncia es parte de la otra justicia que rompe el silencio y señala a los agresores”, a través del escrache “herramienta histórica de justicia autónoma”. Su utilización, señala, se hace necesaria sobre todo en situaciones en las que se sabe de antemano que los poderes públicos no harán nada al respecto”.

En el cartel pegado las denunciantes demandan la expulsión inmediata del profesor señalado así como la creación de una estancia institucional en la UABJO para atender a las sobrevivientes y a las denuncias por agresión sexual de las alumnas y funcionarias.