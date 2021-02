Ser "neni" no es fácil, hay mucho trabajo en las ventas online

"Creo que es resultado por un lado, del contexto económico, la pandemia y la desigualdad tanto salarial como empresarial. Muchas personas no tienen empleo o sufrieron recortes y se ven orilladas a buscar un segundo trabajo o alternativas para generar ingresos. Por otro lado tiene que ver con la independización económica: si mis padres o mi pareja no me dan dinero entonces yo lo consigo. Antes esto se veía mal porque el hombre era el que debía proveer, pero ya no es así y qué bueno porque gracias a esa independencia muchas mujeres han podido salir de sus casas, de sus relaciones violentas, han podido pagar sus estudios, viajar y vivir como ellas quieren", dice Lina sobre las ventas en línea como sustento económico de las mujeres mexicanas.