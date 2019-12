¿Ser mujer cantante y no lucir femenina? LP rompió el estereotipo de la industria musical

Lucir femenina y perfecta ha sido uno de los estereotipos más establecidos para las mujeres en la industria de la música, a quienes muchas veces se les juzga mucho más por su apariencia que por su talento, sin embargo, no es el caso de LP. Esta talentosa cantante vino a romper con los estereotipos y a demostrar que ser auténtico y fiel a uno mismo es la clave del éxito.

De las sombras y rechazo, al éxito

Su nombre es Laura Pergolizzi, aunque prefiere que la llamen LP porque no desea que la definan de una sola manera. Para muchos, su apariencia y su voz pueden llegar a causar confusión, pues luce como un chico pero su voz dice lo contrario.

Sin embargo, la cantante ha declarado que se considera gender fluid, es decir, de un género sexual fluido que no se identifica con una solo identidad de género, sino que circula entre varias.

"Es algo que siento natural, creo que todos nos queremos sentir cómodos en nuestro propio cuerpo. Tú sabes, queremos sentirnos nosotros mismos", declaro la cantante en una entrevista.

Pantalones, sacos de vestir, cabello corto y alborotado, así como gafas oscuras definen su estilo andrógino característico y de hecho, asegura que las etiquetas de "él" o "ella" no van con su personalidad.

Su novia, Lauren Ruth Ward, quien también es cantante, simplemente la llama "mi persona".

Actualmente, LP presenta conciertos agotados y su canción Lost on You es un éxito mundial, pero lograrlo le costó atravesar por muchos fracasos. Se mantuvo en las sombras durante mucho tiempo, pues lleva 10 años en la industria aunque al inicio solo escribía canciones para estrellas como Rihanna, Cristina Aguilera y hasta Cher.

A la cantante de 38 años le costó varios años también definir quién era realmente y de hecho su madre falleció cuando ella tenía solo 16 años sin saber sobre su orientación sexual.

"Mi mayor error siempre ha sido probablemente haber dejado que otras personas me hicieran sentir mal por ser yo misma o por lo que estaba haciendo en ese momento, o hacerme sentir menos", dijo en una entrevista a Infobae.

Durante 10 años, firmó siete contratos de grabación como artista, tuvo cuatro grandes ofertas de etiqueta y tres contratos indie, pero en todos fracasó y muchos no querían relacionarse con ella por su aspecto, la veían como un "bicho raro". Su última disquera, Warner, la corrió luego de escuchar tres de sus composiciones, entre ellas el éxito Lost on You.

A pesar de los fracasos, siguió escribiendo, hasta que una disquera en Grecia decidió contratarla y volverla la estrella que es hoy.

"Tuve que creer en mi misma, hay libros escritos al respecto, hay canciones al respecto, la gente siempre anda diciendo eso pero realmente es verdad y tienes que creer en lo que estás haciendo y seguir creyendo", cuenta la cantante.

Hoy, LP no solo se distingue por su aspecto andrógino y único, sino porque tiene una inconfundible y poderosa voz que casi siempre acompaña del ukelele y además, sabe silbar a la perfección, algo que ha hecho su sello personal en muchas de sus canciones.

Una de sus mayores virtudes y que ha cautivado a muchos es que posee mucha naturalidad, se muestra tal y como es sin, sin importar si su imagen puede o no encajar con su música.

"He podido crecer en un país donde podía ser exactamente lo que quería ser. Para mi ser gay es como tener los ojos verdes, porque no puede ser lo que no soy. No es sano ni necesario", afirma LP en una entrevista.

"La gente me pregunta, ´¿qué se supone que eres?´ Y yo les digo ´soy lo que no conoces, soy lo que no puedes controlar´", agrega.

fmma