"Ser mamá no te anula como mujer"

Ser mamá debe ser una elección de la mujer. El concepto de "madre soltera" es un estigma, de "pobrecitas están solas", comenta Olimpia Velasco, directora de radio y televisión de Capital 21. Sin embargo, no ha sido así para ella. "Nunca me he sentido sola, no sé porque lo dicen así", comentó para La Cadera de Eva.

La educación de un hijo o hija, en su caso, siendo madre soltera debe estar sostenida en por red de apoyo, comenta Olimpia Velasco, porque es partir del apoyo de las amigas, amigos o ciertos familiares de tu confianza es como puedes criar a tu hijo o hija.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, tres cuartas partes (73.3%) de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres, esto es 35.2 millones. De ellas, siete de cada diez están casadas o unidas (52.4% y 18.8%, respectivamente). Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o divorciada (10.2%, 6.6% y 2.5%, respectivamente); en tanto que 9.6% son madres solteras.



La maternidad en México ha sido estigmatizada, tanto como una entrega al cien portento a la labor de cuidado, como un "deber ser" de las mujeres. Para Velasco, el ser madre te enseña que no todo tu tiempo debe ser dedicado para tus hijos, ni como para el trabajo o la familia, sino que debe haber un equilibrio. Aunque ella nunca se ha sentido discriminada, existen madres que sí. Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) expresa que se han desarrollado mecanismos excluyentes para las madres solteras que no les permiten combinar su vida privada y profesional, por ello exhorta a la creación de nuevas formas que permitan a las mujeres tener un balance entre lo familiar y lo laboral.

Un aspecto sería el acceso gratuito a guarderías, en el caso de México estas fueron cerradas. Sin embargo, en Suecia no, porque se considera un servicio esencial, como un hospital, comentó Arlette Garduño, coordinadora del área de cuidados de menores de la escuela The International School of Helsingborg.

La labor de cuidado para las mujeres ha sido compleja, durante esa cuarentena por covid-19, Velasco compartió: "me ha costado trabajo entender que la vida cambia, me di cuenta que no puedo cumplir con todo al cien por ciento. Antes, dos personas me ayudaban con el cuidado de mi hija y con las labores de la casa, ahora, lo tengo que hacer todo yo. He notado que no puedo cumplir con todo como tratamos de hacer siempre las mujeres".



Un estudio de The New Republic señaló que las mujeres han sido medidas a través del ámbito familiar y en términos normativos. A las mujeres se les exige ser esposas y madres, que con el paso de los años, se ha sumado ser mujeres éxitos y profesionales, fomentado la idea de ser superwoman.



Para Velasco, la clave es saber qué quieres como mujer, qué estás buscando. "Tener una relación es posible siendo madre, no puedes responsabilizar a tu hija o hijo d que estás soltera por su culpa, si no la tienes es porque no has querido establecer un compromiso, porque de que se puede se puede", compartió.

El tener una pareja para Velasco se basa en establecer lazos de confianza y estar alerta a tu intuición, aspectos que deberíamos considerar siempre, siendo madres o no.



"Si quiero ir a cenar, puedo encargar a mi hija con una amiga de confianza, disfrutar la cena y no sentirme culpable. Porque ser madre no te anula como mujer", dijo.

Además, pasar el tiempo con su hija le permite experimentar cosas que no pudo en su infancia por su historia de vida, a través de los descubrimientos de su hija, ella se permite sacar a su niña interior para jugar con su pequeña.