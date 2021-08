Ser la madre del asesino de Columbine ¿cómo sobrevivir?

La pregunta que aún siguen atormentando a Sue Klebold, madre del asesino de Dylan, uno de los estudiantes que perpetraron la matanza de Columbine en 1999 es: "¿Cómo no te diste cuenta?".

La última vez que Sue escuchó a su hijo fue en la puerta principal camino a la escuela, le dijo "Adiós".

Sue Klebold ha trabajado en terapia la acción de hijo, sin embargo, aún le sigue rondando la culpa.

La madre de Dylan encontró un escrito donde decía que se estaba autolesionando y vivía en agonía y quería conseguir una pistola para terminar con su vida. El texto había sido escrito dos años antes de su muerte.

En una TedTalk, Sue Klebold señala que el estado mental de su hijo no justifica lo que hubiera pasado. En caso de haber sabido con tiempo, le hubiera ofrecido ayuda.

Dylan tenía una actitud perfeccionista y autosuficiente, eso hacía menso probable que buscara ayuda.

Lee: El 40% de jóvenes LGBTQ de EU consideró suicidarse en el último año

DATOS DE SALUD MENTAL

Sue Klebold, madre de Dylan, se convirtió en una defensora de la salud mental, señala que el sistema de salud de Estados Unidos no cuenta con todos los recursos para atender a la población.

Aún hay poca investigación relacionada con la salud mental. Su hijo padecía una depresión continua que no notó.

Klebold dice que el amor no es suficiente para evitar los suicidios y es un tema que debe tratarse. El suicidio es la segunda causa principal de muerte en personas de 10 a 34 años, y 15 % de la juventud de Estados Unidos informó haber tenido un plan suicida el año pasado.

"He aprendido que no importa cuánto queramos creer que podemos, no podemos conocer ni controlar todo lo que nuestros seres queridos piensan y sienten y que creer testarudamente que somos diferentes, que alguien que amamos nunca pensaría en hacerse daño o dañar a alguien, puede hacer que no veamos lo oculto a simple vista", dice Sue.

Lee: "Las jóvenes también queremos cambiar al mundo": feminista

Sue reconoce que su hijo tenía depresión y pensamiento suicidas, sin embargo, la posibilidad que a sus 17 años pudo comprar una arma de fuego es cuestionable.

DOCUMENTAL

La historia de Sue Klebold fue llevada a la pantalla grande por Lasse y Frida Barkfors, en el documental Criando a un asesino en masa, que es el fin de una trilogía.

Lee: "Si queremos ver lo que está cambiando, hay que ver a los jóvenes": académica

Los directores buscan profundizar en los sentimientos de culpa y vergüenza, temas que no han sido tan tocados en el cine. El documental fue presentado en el festival de cine de Copenhague, CPH:COX.